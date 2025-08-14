Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Žiniasklaida: kad išplėstų Gazos karą, Izraelis turės mobilizuoti 100 000 rezervistų

2025-08-14 13:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 13:30

 Planuojamam Gazos karo išplėtimui Izraelis, anot žiniasklaidos, turės mobilizuoti iki 100 000 rezervistų. Izraelio laikraštis „Jediot Achronot“ rašo, kad tai vertinimas, paremtas operacijų planais, kuriuos trečiadienį patvirtino Generalinio štabo vadas Ejalas Zamiras.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

 Planuojamam Gazos karo išplėtimui Izraelis, anot žiniasklaidos, turės mobilizuoti iki 100 000 rezervistų. Izraelio laikraštis „Jediot Achronot“ rašo, kad tai vertinimas, paremtas operacijų planais, kuriuos trečiadienį patvirtino Generalinio štabo vadas Ejalas Zamiras.

REKLAMA
0

Izraelio saugumo kabinetas praėjusią savaitę nusprendė išplėsti Gazos karą, kai be rezultatų baigėsi netiesioginės derybos su islamistiniu „Hamas“ judėjimu dėl naujų paliaubų ir įkaitų paleidimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujasis karo planas, pasak ministro pirmininko Benjamino Netanyahu, numato Gazos miesto užėmimą bei „Hamas“ sutriuškinimą pabėgėlių stovyklose Gazos Ruožo centrinėje dalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Laikraščio duomenimis, ateinančiomis dienomis turėtų vykti tolesnės konsultacijos dėl konkrečių veiksmų.

REKLAMA

Manoma, kad mūšiai su „Hamas“ Gazos mieste, ypač daugiaaukščių kvartaluose miesto vakarinėje dalyje, taip pat kitose šiaurinėse palestiniečių teritorijos dalyse gali trukti iki 2026 metų ir dar ilgiau, rašo laikraštis.

Praėjusią savaitę Generalinio štabo vadas įspėjo dėl visiško Gazos Ruožo užkariavimo. Jis atkreipė dėmesį į personalo trūkumą ir karių išsekimą. Be to, kariuomenės įsiveržimas į Gazos miestą, kur, kaip manoma, yra įkaitai, esą keltų grėsmę pagrobtųjų gyvybėms. Tačiau saugumo kabinetas šias dvejones atmetė.

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad Gazos karo išplėtimas dar labiau pablogins ir taip katastrofišką civilių gyventojų situaciją Gazos Ruože. Gazos miestas yra didžiausias gyventojų centras šiaurinėje palestiniečių teritorijos dalyje. Čia spaudžiasi apie milijonas palestiniečių – maždaug pusė visų gyventojų.

Užsienis vis griežčiau kritikuoja Izraelį dėl karo veiksmų Gazoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų