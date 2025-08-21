Izraelis teigia pradėjęs kitą karo Gazos Ruože etapą

Prieš tai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyhu, jo biuro duomenimis, nurodė greičiau užimti Gazos miestą nei iki šiol planuota. „Paskutiniųjų teroro tvirtovių užkariavimo ir „Hamas“ įveikimo grafikas turi būti sutrumpintas“, – pranešė jo biuras, tačiau detalių nenurodė. B. Netanyahu nurodymas duotas prieš tai, kai gynybos ministras Israelis Katzas patvirtino kariuomenės operacinį planą Gazai užimti.
I. Katzo biuras trečiadienį pranešė, kad ministras pritarė dar 60 000 rezervistų mobilizacijai Gazos miesto užkariavimui. Be to, bus prailginta 20 000 karių rezervinė tarnyba.
Izraelio saugumo kabinetas rugpjūčio pradžioje pritarė Gazos užėmimo planui. Anot žiniasklaidos, Gazos miesto gyventojai iki spalio pradžios turi būti evakuoti į pabėgėlių stovyklas palestiniečių teritorijos centrinėje dalyje. Baiminamasi, kad puolimas gali dar labiau pabloginti ir taip katastrofišką civilių padėtį Gazos Ruože, kur gyvena apie 2 mln. palestiniečių.
E. Defrinas sakė, jog kariuomenė perspės civilius ir sudarys sąlygas evakuacijai, kad pavojus žmonėms būtų kuo mažesnis. Civiliai esą turėtų laikytus atokiai nuo aktyvių kovinių veiksmų teritorijų.
E. Defrinas pažymėjo, kad „Hamas“ grupuotė šiandien nėra tokia pat, kaip prieš Izraelio karinę operaciją. „Iš karinės teroro organizacijos ji tapo pakirsta ir susilpnėjusia partizanine organizacija“, – teigė jis. Izraelio pajėgos esą dar labiau sustiprins žalą „Hamas“ ir nutrauks gyventojų priklausomybę nuo grupuotės.
Trečiadienį „Hamas“ suengė didelį puolimą prieš Izraelio karius Gazos Ruože. Kariuomenės duomenimis, nukauta mažiausiai 10 smogikų. Smarkiai nukentėjo vienas karys, dar du – lengvai.
