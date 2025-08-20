Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė per retą didelį išpuolį prieš ją nukovė 10 Gazos Ruožo kovotojų

2025-08-20 19:46 / šaltinis: BNS
2025-08-20 19:46

Izraelio kariuomenė paskelbė, kad trečiadienį Gazos Ruože nukovė 10 „Hamas“ kovotojų, atremdama šios palestiniečių islamistų grupuotės ginkluoto sparno ataką.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė paskelbė, kad trečiadienį Gazos Ruože nukovė 10 „Hamas“ kovotojų, atremdama šios palestiniečių islamistų grupuotės ginkluoto sparno ataką.

REKLAMA
0

„Hamas“ ginkluotasis sparnas – Ezzedine'o al Qassamo brigados – savo ruožtu pareiškė nukovęs kelis Izraelio karius.

Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tokia ataka prieš karius Gazos Ruože yra itin neįprasta.

„Šiandien maždaug 9 val. (ir Lietuvos laiku) daugiau kaip 15 teroristų pasirodė iš kelių tunelių šachtų prie 90-ojo bataliono posto pietiniame Kan Junise“, – sakoma Izraelio kariuomenės pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovotojai šaudė ir leido prieštankines raketas į postą, keli jų infiltravosi į jį, bet buvo eliminuoti per kovos veiksmus akis į akį ir paramos smūgius iš oro, nurodė kariuomenė.

REKLAMA
REKLAMA

Jos pranešime sakoma, kad vienas karys buvo sunkiai sužeistas, o dar du patyrė lengvus sužeidimus.

REKLAMA

„Kariai, koordinuodami veiksmus su (Izraelio oro pajėgomis), eliminavo 10 teroristų“, o dar aštuoni kovotojai pabėgo atgal į tunelį, nurodoma pranešime.

Izraelio kariuomenės radijo žurnalistas Doronas Kadoshas sakė, kad išpuolis Kan Junise yra išskirtinis šiame kare, o leidinys „The Times of Israel“ pavadino ataką neįprastu incidentu.

Izraelio televizija „Channel 12“ pranešė, kad per šią ataką siekta pagrobti karių.

Ezzedine'o al Qassamo brigados pareiškime teigė, kad jų kovotojai įsiveržė į naujas priešo pozicijas į pietryčius nuo Kan Juniso, taikėsi į kelis tankus bei kelis namus, kuriuose buvo įsitvirtinę Izraelio kariai, ir iš lengvųjų ginklų bei rankinėmis granatomis nukovė kelis izraeliečius.

REKLAMA
REKLAMA

„Atvykus gelbėjimo pajėgoms, vienas iš Qassamo kovotojų susisprogdino tarp karių, todėl šie žuvo ar buvo sužeisti“, – priduriama pareiškime.

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP paneigė, kad tarp šių „Hamas“ kovotojų buvo vienas ar daugiau sprogdintojų mirtininkų, ar kad „Hamas“ bandė pagrobti Izraelio karių.

„Hamas“ dažnai pasitelkdavo sprogdintojus mirtininkus per antrąją intifadą (sukilimą) prieš Izraelį šio amžiaus pradžioje, tačiau per dabartinį Izraelio ir „Hamas“ karą nebuvo pranešimų apie mirtininkų išpuolius prieš izraeliečių karius Gazos Ruože.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Hamas“ teigė bandžiusi įvykdyti mirtininko operaciją Tel Avive 2024 metų rugpjūtį. Per tą incidentą žuvo „Hamas“ kovotojas.

Karas Gazos Ruože kilo dėl 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengto išpuolio prieš Izraelį, per kurį, naujienų agentūros AFP skaičiavimais, pagrįstais oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

REKLAMA

Kovotojai taip pat pagrobė 251 įkaitą. Gazos Ruože vis dar yra 49 įkaitai, iš kurių 27, pasak Izraelio kariuomenės, yra žuvę.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio atsakomąją kampaniją šioje palestiniečių teritorijoje žuvo daugiau kaip 62 tūkst. žmonių, taip pat daugiausiai civiliai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų