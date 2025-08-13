„Hamas“: Izraelis Gazos mieste vykdo agresyvius įsiveržimus

Izraelis anksčiau trečiadienį paskelbė, kad patvirtino naujo puolimo palestiniečių anklave planą.
„Izraelio okupacinės pajėgos ir toliau vykdo agresyvius įsiveržimus į Gazos miestą“, – naujienų agentūrai AFP nurodė Gazos Ruože veikiančios „Hamas“ vyriausybinės žiniasklaidos tarnybos vadovas Ismailas al Thawabta.
„Šie išpuoliai yra pavojinga eskalacija, kuria siekiama jėga primesti naują realybę teritorijoje, vykdant „išdegintos žemės“ politiką ir visiškai sunaikinant civilinį turtą“, – pridūrė jis.
