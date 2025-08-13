Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“: Izraelis Gazos mieste vykdo agresyvius įsiveržimus

2025-08-13 14:38 / šaltinis: BNS
Vienas islamistų grupuotės „Hamas" pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos vykdo „agresyvius" įsiveržimus į Gazos miestą. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Vienas islamistų grupuotės „Hamas“ pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos vykdo „agresyvius“ įsiveržimus į Gazos miestą. 

0

Izraelis anksčiau trečiadienį paskelbė, kad patvirtino naujo puolimo palestiniečių anklave planą. 

„Izraelio okupacinės pajėgos ir toliau vykdo agresyvius įsiveržimus į Gazos miestą“, – naujienų agentūrai AFP nurodė Gazos Ruože veikiančios „Hamas“ vyriausybinės žiniasklaidos tarnybos vadovas Ismailas al Thawabta.

„Šie išpuoliai yra pavojinga eskalacija, kuria siekiama jėga primesti naują realybę teritorijoje, vykdant „išdegintos žemės“ politiką ir visiškai sunaikinant civilinį turtą“, – pridūrė jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

