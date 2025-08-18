Palestiniečių pareigūnas: „Hamas“ gavo naują pasiūlymą dėl paliaubų Gazos Ruože

„Pasiūlymas yra preliminarus susitarimas, kuriuo siekiama pradėti derybas dėl nuolatinių paliaubų“, – naujienų agentūrai AFP pranešė anonimiškai kalbėjęs pareigūnas.
Jis teigė, kad „Hamas“ surengs vadovybės vidaus konsultacijas ir konsultacijas su kitų palestiniečių frakcijų lyderiais, kad aptartų tarpininkų pasiūlymą.
Šaltinis iš „Islamo džihado“, palestiniečių kovotojų grupuotės, kovojančios kartu su „Hamas“ Gazos Ruože, AFP sakė, kad planas apima „susitarimą dėl paliaubų, trunkančių 60 dienų, per kurias 10 Izraelio įkaitų būtų paleisti gyvi“, be to, būtų grąžinti kai kurių mirusių įkaitų palaikai.
Anot „Islamo džihado“ šaltinio, „likusieji įkaitai bus paleisti antruoju etapu, o po to nedelsiant bus pradėtos derybos dėl platesnio susitarimo“, kad su tarptautinėmis garantijomis būtų galutinai nutrauktas „karas ir agresija“.
Šaltinis pridūrė, kad „visos frakcijos pritaria tam, ką pateikė“ tarpininkai Egiptas ir Kataras.
Egiptas kartu su Kataru ir Jungtinėmis Valstijomis dalyvauja kaip tarpininkai tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hamas“; iki šiol šiomis tarpininkavimo pastangomis nepavyko pasiekti proveržio po trumpalaikių paliaubų šių metų pradžioje.
Egipto užsienio reikalų ministras Badras Abdelatty, pirmadienį apsilankęs sienos su Gazos Ruožu Rafacho perėjoje, sakė, kad Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas al Thani lankėsi Egipte, kad „sustiprintų mūsų bendras pastangas siekiant daryti kuo didesnį spaudimą abiem šalims, kad jos kuo greičiau pasiektų susitarimą“.
Praėjusį mėnesį Kataro sostinėje Dohoje daugiau kaip dvi savaites vykusios derybos baigėsi be jokio proveržio.
Karas Gazos Ruože tęsiasi jau beveik dvejus metus, tarptautinėms organizacijoms perspėjant dėl tragiškų gyvenimo sąlygų šioje teritorijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!