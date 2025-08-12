Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Naujosios Zelandijos įstatymų leidėjai po kalbos apie Gazą teko palikti parlamentą

2025-08-12 11:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 11:30

Antradienį viena Naujosios Zelandijos įstatymų leidėja, pasakiusi kalbą apie Palestinos valstybingumo pripažinimą, buvo išvaryta iš parlamento posėdžių salės ir likusią savaitės dalį negalės į ją grįžti.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

Žaliųjų partijos bendrapirmininkė Chloe Swarbrick paragino vyriausybės teisės aktų leidėjus paremti jos pateiktą įstatymo projektą, leidžiantį Naujajai Zelandijai taikyti sankcijas Izraeliui „dėl jo karo nusikaltimų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei tarp 68 vyriausybės parlamento narių atsiras šeši, turintys stuburą, į istoriją įeisime kaip žengę teisingą žingsnį“, – sakė Ch. Swarbrick.

Atstovų Rūmų pirmininkas Gerry Brownlee pareiškė, kad ši jos kalba buvo „visiškai nepriimtina“, ir paragino Ch. Swarbrick pasitraukti ir atsiprašyti arba iki savaitės pabaigos palikti Atstovų Rūmus.

Ch. Swarbrick atsiprašyti atsisakė ir pasakė, kad „mielai“ išeis.

Vėliau G. Brownlee patvirtino tokį savo sprendimą, tačiau sakė, kad Ch. Swarbrick galės grįžti jau trečiadienio, jei atsiprašys.

Pirmiau ministro pirmininko pavaduotojas Davidas Seymouras pareiškė pastabą dėl palestinietiškos skaros – kufijos, kurią Ch. Swarbrick buvo uždengusi savo kėdę. Žaliųjų partijos nariai kufijas Parlamente dėvi nuo 2023 m.

Pirmadienį užsienio reikalų ministras Winstonas Petersas pareiškė, kad Naujosios Zelandijos vyriausybė per ateinantį mėnesį apsvarstys savo poziciją dėl Palestinos valstybės pripažinimo.

Beveik 150 JT valstybių narių jau yra pripažinusios Palestinos valstybingumą, tačiau tokios didžiosios Vakarų šalys, kaip Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė, kol kas to nėra padariusius.

