Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Al Jazeera“ praneša, kad per Izraelio smūgį Gazos mieste žuvo penki jos darbuotojai

2025-08-11 08:20 / šaltinis: BNS
2025-08-11 08:20

Kataro transliuotojas „al Jazeera“ sekmadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį į jo palapinę Gazos mieste žuvo 5 darbuotojai. 

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Kataro transliuotojas „al Jazeera“ sekmadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį į jo palapinę Gazos mieste žuvo 5 darbuotojai. 

REKLAMA
0

Skelbiama, kad per šį smūgį žuvo du „Al Jazeera“ korespondentai ir trys operatoriai. 

Izraelio kariuomenė patvirtino, kad įvykdė šią ataką.

Izraelio kariuomenės paskelbtame pareiškime teigiama, kad jos taikiniu tapo žurnalistas Anasas al Sharifas (Anasas Šarifas), kurį pavadino „teroristu“, susijusiu su islamistų grupuote „Hamas“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš kurį laiką Gazos mieste IDF (Izraelio kariuomenė) smogė teroristui Anasui al Sharifui, kuris prisistatinėjo „al Jazeera“ tinklo žurnalistu“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė žydų valstybės kariuomenė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Anasas al Sharifas vadovavo „Hamas“ teroristinės organizacijos teroristinei kuopelei ir buvo atsakingas už raketų atakų prieš Izraelio civilius gyventojus ir IDF karius rengimą“, – priduriama pranešime. 

REKLAMA

Tai naujausias incidentas Gazos Ruože, nusinešęs žiniasklaidos darbuotojų gyvybes. 

Žiniasklaidos prižiūrėtojų organizacijų duomenimis, per daugiau nei 22 mėnesius trunkantį karą Gazoje žuvo apie 200 žiniasklaidos darbuotojų.

„Al Jazeera“ žurnalistas Anasas al Sharifas kartu su keturiais kolegomis žuvo per tikslinę Izraelio ataką prieš palapinę, kurioje Gazos mieste gyveno žurnalistai“, – nurodė Katare įsikūręs transliuotojas. 

REKLAMA
REKLAMA

„28 metų al Sharifas žuvo sekmadienį po to, kai prie pagrindinių ligoninės vartų buvo apšaudyta žurnalistų palapinė. Gerai žinomas „Al Jazeera“ korespondentas arabų kalba rengė reportažus iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies“, – pridūrė „al Jazeera“.

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahaus) vyriausybė seniai nesutaria su „al Jazeera“. Nesutarimai sustiprėjo po „Hamas“ beprecedenčio 2023 metų spalio 7-osios išpuolio prieš Izraelį prasidėjus Izraelio ir šios palestiniečių islamistų grupuotės karui Gazos Ruože.

Izraelio kariuomenė ne kartą kaltino „al Jazeera“ žurnalistus esant Gazos Ruožo „teroristų agentais“.

„Al Jazeera“ Izraelio kaltinimus neigia ir tvirtina, kad Izraelis sistemingai taikosi į jos darbuotojus Gazos Ruože.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų