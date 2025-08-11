„Al Jazeera“ praneša, kad per Izraelio smūgį Gazos mieste žuvo penki jos darbuotojai

Skelbiama, kad per šį smūgį žuvo du „Al Jazeera“ korespondentai ir trys operatoriai.
Izraelio kariuomenė patvirtino, kad įvykdė šią ataką.
Izraelio kariuomenės paskelbtame pareiškime teigiama, kad jos taikiniu tapo žurnalistas Anasas al Sharifas (Anasas Šarifas), kurį pavadino „teroristu“, susijusiu su islamistų grupuote „Hamas“.
„Prieš kurį laiką Gazos mieste IDF (Izraelio kariuomenė) smogė teroristui Anasui al Sharifui, kuris prisistatinėjo „al Jazeera“ tinklo žurnalistu“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė žydų valstybės kariuomenė.
„Anasas al Sharifas vadovavo „Hamas“ teroristinės organizacijos teroristinei kuopelei ir buvo atsakingas už raketų atakų prieš Izraelio civilius gyventojus ir IDF karius rengimą“, – priduriama pranešime.
Tai naujausias incidentas Gazos Ruože, nusinešęs žiniasklaidos darbuotojų gyvybes.
Žiniasklaidos prižiūrėtojų organizacijų duomenimis, per daugiau nei 22 mėnesius trunkantį karą Gazoje žuvo apie 200 žiniasklaidos darbuotojų.
„Al Jazeera“ žurnalistas Anasas al Sharifas kartu su keturiais kolegomis žuvo per tikslinę Izraelio ataką prieš palapinę, kurioje Gazos mieste gyveno žurnalistai“, – nurodė Katare įsikūręs transliuotojas.
„28 metų al Sharifas žuvo sekmadienį po to, kai prie pagrindinių ligoninės vartų buvo apšaudyta žurnalistų palapinė. Gerai žinomas „Al Jazeera“ korespondentas arabų kalba rengė reportažus iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies“, – pridūrė „al Jazeera“.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahaus) vyriausybė seniai nesutaria su „al Jazeera“. Nesutarimai sustiprėjo po „Hamas“ beprecedenčio 2023 metų spalio 7-osios išpuolio prieš Izraelį prasidėjus Izraelio ir šios palestiniečių islamistų grupuotės karui Gazos Ruože.
Izraelio kariuomenė ne kartą kaltino „al Jazeera“ žurnalistus esant Gazos Ruožo „teroristų agentais“.
„Al Jazeera“ Izraelio kaltinimus neigia ir tvirtina, kad Izraelis sistemingai taikosi į jos darbuotojus Gazos Ruože.
