Graikų premjeras: iš lėktuvų į Gazos Ruožą numetėme 8,5 tonos maisto

„Šįryt du Graikijos oro pajėgų lėktuvai keliose Gazos vietovėse numetė 8,5 tonos būtiniausių maisto atsargų“, – feisbuke parašė K. Micotakis.
„Operacija buvo organizuota bendradarbiaujant su Europos Sąjungos ir Artimųjų Rytų šalimis, siekiant patenkinti pagrindinius nukentėjusio regiono žmonių poreikius“, – pridūrė jis.
„Graikija ir toliau imsis iniciatyvų dėl neatidėliotino karo veiksmų nutraukimo, įkaitų paleidimo ir netrukdomo humanitarinės pagalbos srauto į Gazą. Visų mūsų pareiga – nedelsiant padaryti galą žmonių kančioms“, – teigė jis.
Graikija prisijungia prie kitų Vakarų šalių, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), Prancūziją ir Ispaniją, kurios neseniai bendradarbiavo su Artimųjų Rytų šalimis, kad humanitarinės pagalbos siuntos būtų pristatytos oro transportu į palestiniečių anklavą.
Humanitarinės pagalbos pareigūnai išlieka skeptiški
Tačiau humanitarinės pagalbos pareigūnai išlieka skeptiški. Palestiniečių pabėgėliais besirūpinančios Jungtinių Tautų (JT) agentūros UNRWA vadovas Philippe'as Lazzarini įspėjo, kad vien pagalbos mėtymas iš lėktuvų nepadės išvengti didėjančio bado.
JT skaičiavimais, į Gazos Ruožą turėtų įvažiuoti mažiausiai 600 sunkvežimių su humanitarine pagalba per dieną, kad būtų patenkinti pagrindiniai gyventojų poreikiai.
Pastaruoju metu išaugo susirūpinimas dėl bado nuniokotoje palestiniečių teritorijoje, kur jau beveik metus ir 10 mėnesių trunka karas, kuris prasidėjo po to, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ 2023-iųjų spalį įvykdė mirtiną išpuolį prieš Izraelį.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu patiria vis didesnį spaudimą užtikrinti ugnies nutraukimą, kad daugiau nei du milijonai šios teritorijos gyventojų būtų išgelbėti nuo bado ir būtų išlaisvinti islamistų kovotojų laikomi įkaitai.
Tačiau ankstų penktadienį Izraelio saugumo kabinetas patvirtino planus pradėti didelio masto operacijas Gazos miestui užimti, o tai sukėlė pasipiktinimo bangą visame pasaulyje.
