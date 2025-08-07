Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Žiniasklaida: viso Gazos Ruožo užėmimas truktų pusmetį

2025-08-07 16:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 16:37

Viso Gazos Ruožo užėmimas, apie kurį svarsto Izraelis, anot leidinio „The Times of Israel“, galėtų trukti apie pusę metų. Ir kitos žiniasklaidos priemonės pateikė tokį vertinimą. Izraelio saugumo kabinetas ketvirtadienį gali priimti sprendimą dėl atitinkamo plano.

Gazos Ruožo gelbėtojai: per Izraelio smūgius netoli 2-jų pagalbos skirstymo punktų žuvo 26 žmonės BNS Foto

Viso Gazos Ruožo užėmimas, apie kurį svarsto Izraelis, anot leidinio „The Times of Israel“, galėtų trukti apie pusę metų. Ir kitos žiniasklaidos priemonės pateikė tokį vertinimą. Izraelio saugumo kabinetas ketvirtadienį gali priimti sprendimą dėl atitinkamo plano.

REKLAMA
1

Šiuo metu Izraelis, anot žiniasklaidos, kontroliuoja tris ketvirtadalius palestiniečių teritorijos, kuri smarkiai sugriauta ir kurioje gyvena apie 2 mln. žmonių. Žlugus deryboms dėl naujų paliaubų ir „Hamas“ rankose vis dar esančių įkaitų paleidimo, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu linksta visiškai okupuoti Gazos Ruožą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Netanyahu pateikti planai apima kelis etapus. Pirmajame etape Izraelis paskelbtų raginimą evakuotis Gazos miesto gyventojams – jų yra milijonas, apie pusė Gazos Ruože gyvenančių žmonių. Taip esą būtų laimėta laiko civilinės infrastruktūros, įskaitant ligonines ir evakuotųjų stovyklas, sukūrimui Gazos Ruožo centrinėje dalyje. Šis etapas truktų kelias savaites. Antrajame etape Izraelis tada pradėtų karinį puolimą. Tuo pat metu JAV, anot pranešimų, šiame etape padidintų humanitarinę paramą. Antrasis etapas truktų 4–5 mėnesius.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kariuomenės vadovybė ir opozicija įspėja dėl tokio žingsnio. Gazos miesto ir pabėgėlių kvartalų centrinėje teritorijos dalyje užėmimas esą gali reikšti didelius nuostolius kariuomenei, sukelti grėsmę įkaitų gyvybėms ir dar labiau pabloginti desperatišką palestiniečių civilių gyventojų padėtį.

REKLAMA

Generalinio štabo vadas Ejalas Zamiras, anot pranešimų, pasisako už tai, kad likusioms Gazos Ruožo teritorijoms būtų taikoma blokada, o likę teroristinių organizacijų „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ kovotojai būtų persekiojami reidais ir atakomis iš oro.

Ar vakare bus priimtas galutinis sprendimas, kol kas neaišku. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų