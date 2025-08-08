Belgija dėl Izraelio planų perimti Gazos kontrolę iškvietė šalies ambasadorių

„Tikslas – aiškiai išreikšti mūsų visišką nepritarimą šiam sprendimui, bet taip pat ir tęsiamai kolonizacijai“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Vokietija, Kinija, Jungtinė Karalystė, Europos Sąjunga (ES) bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje „paaukojimą“.
