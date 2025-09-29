Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamintoja „Norac“ atleidžia 32 darbuotojus

2025-09-29 12:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 12:00

Panevėžyje veiklą vystanti Norvegijos kapitalo metalo konstrukcijų ir jų dalių gamintoja „Norac“ numato atleisti 32 darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

Panevėžyje veiklą vystanti Norvegijos kapitalo metalo konstrukcijų ir jų dalių gamintoja „Norac“ numato atleisti 32 darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.

0

Kaip Eltai nurodė tarnybos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Vegytė, šiuo metu įmonėje dirba 203 darbuotojai. 

Jos teigimu, įmonė planuoja atleisti 6 plytelių klijuotojus, 5 staklininkus, po 3 apdailininkus, krautuvo vairuotojus, medžiagų komplektuotojus-apskaitininkus, santechnikus ir kt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Vegytė nurodė, jog bendrovė nurodė sutartis su darbuotojais nutrauks savo iniciatyva be darbuotojų kaltės. 

„Vienas iš produktų baigė gyvavimo ciklą, tai antžeminiai vonios kambariai, skandinaviškas produktas. Diversifikacija į jūrinius antžeminius vonios kambarius yra numatyta ir suplanuota, dabar vykdoma“, – Eltai pirmadienį sakė įmonės direktorius Vygantas Buikus. 

„Tačiau, iš tikrųjų, žmonių kiekis yra perteklinis, dėl to vyksta pokyčiai, atleidimai“, – pridūrė jis.

Rekvizitai.lt duomenimis, įmonė priklauso norvegų „Otterlei Group“ įmonių grupei, veiklą vykdo nuo 2006 m.

Remiantis Registrų centro duomenimis, pernai įmonės pardavimo pajamos sumažėjo nuo 20,6 mln. eurų iki 18,1 mln. eurų.

Grynasis pelnas praėjusiais metais nukrito daugiau kaip perpus, nuo daugiau kaip 319 tūkst. iki beveik 150 tūkst. eurų. 

