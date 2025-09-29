Kalendorius
Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkoje numatomi teigiami pokyčiai

2025-09-29 11:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 11:40

Užimtumo tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

 Lietuvos darbo rinkoje artimiausiu metu numatomi teigiami pokyčiai, bet nesitikima išvengti sezonui įprastų svyravimų, skelbia Užimtumo tarnyba.

0

Pasak jos, rugsėjį Lietuvoje barometras šiek tiek ūgtelėjo (+0,1), pasiekdamas 101,6 balo.  Todėl tai leidžia tikėtis palankesnės darbo rinkos dinamikos. 

Tuo metu nedarbo komponentas sumažėjo 0,5 balo, tačiau išliko pozityvioje skalės pusėje – ties 100,9. Nepaisant to, artimiausius mėnesius tikimasi didesnio užimtumo. Jį numatantis komponentas rugsėjį šoktelėjo iki 102,3 balo (+0,8).

Stabilesnė situacija numatoma ir kitose Europos šalių darbo rinkose.

 „Du žingsniai į priekį ir vienas atgal – optimizmo nėra daug, bet perspektyvos dabar stabilesnės“, – pranešime cituojamas Užimtumo tyrimų instituto (IAB) prognozių vadovas Enzo Weberis.

 Nedarbą prognozuojantis komponentas, palyginti su rugpjūčiu, padidėjo 0,6 balo, tačiau išliko šiek tiek pesimistiškas (99,8). Tai rodo, kad nedarbas per artimiausius tris mėnesius gali šiek tiek didėti. 

Kita vertus, užimtumo komponentas gerėjo ir per mėnesį minimaliai pakilo iki 100,2 balo (+0,1).

Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.

