Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen service Lietuva“ atleidžia dešimtadalį darbuotojų

2025-09-29 07:43 / šaltinis: BNS
2025-09-29 07:43

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomą naftos perdirbimo gamyklą „Orlen Lietuva“ Mažeikių rajone prižiūrinti bendrovė „Orlen service Lietuva“ (iki 2020 metų – „Emas“) atleidžia beveik dešimtadalį darbuotojų – 31-ą iš 363-jų. 

Pinigų iliustracija. ELTA / Josvydas Elinskas

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomą naftos perdirbimo gamyklą „Orlen Lietuva“ Mažeikių rajone prižiūrinti bendrovė „Orlen service Lietuva“ (iki 2020 metų – „Emas“) atleidžia beveik dešimtadalį darbuotojų – 31-ą iš 363-jų. 

REKLAMA
0

Apie planuojamą grupės darbuotojų atleidimą ji pranešė Užimtumo tarnybai, skelbia tarnyba. 

Pernai „Orlen service Lietuva“ pasiekė 16,9 mln. eurų apyvartą (2023 metais – 11,74 mln, eurų), jos grynasis pelnas augo iki 1,3 mln. eurų (792 tūkst. eurų), ji išmokėjo 399 tūkst. eurų dividendų, rodo 2024-ųjų veiklos ataskaita, pateikta Registrų centrui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet bendrovė kelia tikslą metus baigti pelningai, auginti pajamas, pradėti naujas veiklas, plėsti paslaugas, be kita ko, didinti darbuotojų darbo efektyvumą optimizuojant jų skaičių.

Pernai 98,6 proc. pajamų įmonė gavo iš paslaugų „Orlen Lietuvai“. 

100 proc. „Orlen service Lietuvos“ akcijų valdo Lenkijos „Orlen Serwis“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų