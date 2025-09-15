Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen Lietuva“ oro bendrovėms pradeda tiekti tvarius degalus

2025-09-15 10:09 / šaltinis: BNS
2025-09-15 10:09

„Orlen“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma naftos importo ir perdirbimo bendrovė „Orlen Lietuva“ pradeda tiekti tvarius aviacinius degalus. 

0

Degalus galės naudoti visos oro bendrovės, skraidinančios iš Vilniaus, Rygos ir Talino oro uostų, pirmadienį pranešė įmonė. 

„Tai svarbus žingsnis aviacijos sektoriaus dekarbonizacijos link. Suteikiame oro bendrovėms ir keleiviams galimybę rinktis tvaresnes keliones bei kartu prisidėti prie Europos Sąjungos klimato tikslų įgyvendinimo. Tai reiškia, kad nuo rugsėjo vidurio iš Baltijos šalių oro uostų pakilę orlaiviai bus varomi degalais su tvarios kilmės komponentu“, – pranešime sakė įmonės vidaus didmeninės prekybos direktorius Tomas Abromavičius.

Tvarūs aviaciniai degalai (angl. Sustainable Aviation Fuel, SAF) gaminami iš atsinaujinančių arba atliekinių žaliavų, pavyzdžiui,  naudoto kepimo aliejaus, pramonės bei žemės ūkio atliekų. 

Anot „Orlen Lietuvos“, maišomas su tradiciniais reaktyviniais degalais jie tinkami orlaivių varikliams, todėl bendrovės gali juos naudoti iš karto, be papildomų technologinių pokyčių.

Bendrovės tiekiami degalai pagaminti Nyderlanduose bei Singapūre. 

Pasak įmonės, pagal Europos Sąjungos reglamentą nuo šių metų oro uostų, aptarnaujančių daugiau nei 800 tūkst. keleivių arba 100 tūkst. tonų krovinių, mažiausiai 2 proc. visų degalų turi būti tvarūs. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

