„Orlen Lietuvos“ atstovas pakomentavo dujų sprogimą šalia Vilniaus: štai kaip viskas vyko

„Mūsų yra aštuoni vagonai ten su suskystintomis dujomis, tai mums priklausantys vagonai, septynis iš jų nuomojamės, o vieną turime nuosavą“, – BNS sakė „Orlen Lietuvos“ komunikacijos vadovas Tomas Digaitis.
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės(15 nuotr.)
„Tai krovinys iš Mažeikių gamyklos, mes jį pagaminome, pakrovėme ir išsiuntėme, bet incidentas įvyko klientui išsikraunant vagonus, mūsų žmonės niekaip nedalyvavo šitoje operacijoje. (...) Jei galėčiau tokią sentenciją pasakyti, orkaitė – „Jozitos“, o mūsų – kruasanai. Bet dega orkaitė, ne kruasanai“, – pridūrė jis.
Daugiau incidento detalių jis nekomentavo.
BNS rašė, kad Vilniuj, Baltojoje Vokėje, suskystintų dujų pilstymo stotyje trečiadienį kilo gaisras – užsidegė aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau trečiadienį sakė, kad pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
Šaltinis:
BNS
