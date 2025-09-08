Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen Lietuvos“ nuosavas kapitalas didinamas 354 mln. eurų

2025-09-08 13:30 / šaltinis: BNS
2025-09-08 13:30

Milijardinės vertės modernizavimo projektą įgyvendinančios Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomos Lietuvos bendrovės „Orlen Lietuva“ nuosavas kapitalas didinamas 354 mln. eurų.

„Orlen“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Kaip rodo Registrų centro duomenys, kapitalas didinamas papildomu akcininko įnašu išleidžiant vieną 1 euro nominalios vertės paprastąją vardinę akciją, kurios emisijos kaina siekia 354 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovės praėjusių metų ataskaitoje nurodoma, kad jos nuosavas kapitalas buvo neigiamas – minus 123,6 mln. eurų. Jos įstatinis kapitalas siekia 5,79 mln. eurų. 

Bendrovė šiuo metu įgyvendina maždaug 1 mlrd. eurų vertės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos modernizavimo projektą, kuriuo siekiama efektyviau perdirbti naftą – jis turėtų būti baigtas kitais metais, nors anksčiau jo pabaiga planuota šių metų rugsėjį.

Projekto generalinė rangovė yra Didžiosios Britanijos „Petrofac International“.

Šių metų kovą Vyriausybė pripažino „Orlen Lietuvos“ žaliavos likučio konversijos įrenginio statybą strateginės svarbos projektu bei įsipareigojo jam skirti 8,5 proc. pradinės projekto vertės (640 mln. eurų) paramos – iki 54 mln. eurų – per pelno mokesčio lengvatą, kompensacijas už taršos leidimų netiesiogines išlaidas, investicijas į infrastruktūrą.

„Orlen Lietuva“ yra strateginė šalies įmonė bei didžiausia mokesčių mokėtoja, valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą ir Būtingės naftos terminalą, ir vienintelė naftos perdirbėja Baltijos šalyse. Joje dirba daugiau nei 1500 darbuotojų. 

