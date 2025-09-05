Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen Lietuva“ baigia statyti 36 mln. eurų vertės saulės elektrinę prie Mažeikių gamyklos

2025-09-05 16:17 / šaltinis: BNS
2025-09-05 16:17

Lenkijos energetikos koncernui „Orlen“ priklausanti bendrovė „Orlen Lietuva“ baigia statyti pirmąją atsinaujinančios energijos jėgainę, tiesiogiai prijungtą prie Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos. Bendrovės teigimu, jėgainės įrengtoji galia sieks 42,2 megavato (MW), o planuojama metinė elektros gamyba – apie 45 gigavatvalandžių (GWh).

„Orlen“ degalinių tinklas (tv3.lt koliažas)

1

Skelbiama, kad saulės parkas užima 60 hektarų plotą, jame įrengta apie 68 tūkst. dvipusių modulių, galinčių generuoti iki 30 proc. daugiau energijos nei įprastai.

Anot bendrovės, didžioji dalis modulių jau yra sumontuoti, šiuo metu teritorijoje atliekami žemės paruošimo, elektros infrastruktūros ir prijungimo prie tinklo darbai.

„Pirmą kartą pradėsime patys vietoje generuoti atsinaujinančią energiją, kuri padės užtikrinti vienos didžiausių energijos vartotojų regione veiklą. Be mūsų strateginio tikslo mažinti emisijas, tai taip pat žingsnis stiprinant energetinį savarankiškumą ir atsparumą kintančioje energetikos aplinkoje“, – pranešime cituojamas „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Zbigniew Paszkowicz.

Numatoma, kad visa saulės parke pagaminta elektra bus sunaudojama Mažeikių gamykloje.

Bendra investicijų suma į projektą siekia apie 36 mln. eurų. Planuojama, kad saulės elektrinė pradės veikti 2026 m. pradžioje.

„Orlen Lietuva“ ne vienerius metus yra didžiausias šalies mokesčių mokėtojas. Nuo 2006 m. Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai įsigyti ir modernizuoti „Orlen“ grupė investavo beveik 4,5 mlrd. eurų. 

Be to, „Orlen Lietuva“ valdo itin svarbų Būtingės terminalą – pagrindinį žaliavų tiekimo uostą Lietuvoje. Prieš kelerius metus bendrovė įsigijo ir šiuo metu modernizuoja Mockavos geležinkelio terminalą – svarbią perkrovimo stotį, kuria produktai eksportuojami į Lenkiją ir Ukrainą.

