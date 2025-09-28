Šiaulius sukrėtė chuliganiškas užpuolimas: „Tai įvyko spontaniškai“

Tačiau teisiamųjų suole atsidūrė tik Lukas, nes nepilnamečio atžvilgiu, prokuratūros prašymu, tyrimas buvo nutrauktas.
Bylos duomenimis, Lukas nesunkiai sužalojo žmogų dėl chuliganiškų paskatų. Veikdamas bendrininkų grupėje su minėtu nepilnamečiu, jis 2024 m. spalio 24 d., apie 19 val., gatvėje tyčia užpuolė nepažįstamą žmogų.
Kartu su nepilnamečiu Lukas kumščiais sudavė žmogui ne mažiau 9 smūgius į įvairias kūno vietas. Tada nukentėjusysis pargriuvo ant žemės, bet tai jaunuolių nesustabdė.
Jie spyrė gulinčiam vyrą į įvairias kūno vietas nenustatyta kiekį kartų. Vėliau nelaimėliui ligoninėje buvo nustatyti šonkaulių lūžiai.
Prašė nesodinti už grotų
Lukas savo kaltę teisme dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Jis pasakojo, kad tąkart buvo vakaras:
„Ėjome su draugu gatve ir pamatėme galimai neblaivų žmogų. Nežinau kodėl, bet draugas sudavė vyriškiui smūgius, tą patį padariau ir aš.
Vyriškis po smūgių suklupo prie sienos. Aš sudaviau iki 5 smūgių rankomis, bet kojomis jo tikrai nespardžiau.“
Kodėl taip pasielgė, Lukas teisme paaiškinti negalėjo: „Įvykio metu buvau blaivus. Labai gailiuosi dėl tokio savo poelgio.
Ateityje žadu nebenusikalsti. Susiradau darbą, pakeičiau aplinką, turiu draugę. Nenorėčiau, kad būtų atimta laisvė, pažadu pasitaisyti. Civilinį ieškinį atlyginau.“
Kaip minėta, nepilnamečio atžvilgiu tyrimas buvo nutrauktas, tačiau jis taip pat buvo apklaustas.
Jis pasakojo, kad tąkart apie 19 val. mieste susitiko draugą ir abu, būdami blaivūs, ėjo pasivaikščioti:
„Ėjome dviese, daugiau jokių kitų asmenų su mumis nebuvo. Eidamas gatve, pamačiau joje stovintį, į namo sieną atsirėmusį vyrą. Iš pažiūros buvo aišku, kad jis yra neblaivus.
Su Luku iš anksto nesitarėme to vyro sumušti. Tai įvyko spontaniškai. Pirmas priėjau prie jo ir sudaviau pastarajam vieną smūgį kumščiu į šoną.
Tada apsisukau ir pradėjau eiti link autobusų stoties. Iš garso suprato, kad Lukas taip pat sudavė smūgius tam vyrui. Mes nuėjome, o tas vyras liko suklupęs prie namo sienos.“
Užpuolė grįžtantį iš parduotuvės
Policijos pareigūnams nukentėjusysis pasakojo, kad gatvėje buvo sumuštas nepažįstamų asmenų. Jis nurodė, kad visą dieną namuose vartojo alkoholinius gėrimus.
Ėjo į parduotuvę nusipirkti dar alkoholinių gėrimų. Apsipirkęs, apie 19 val., ėjo link namų. Tada pastebėjo priešais jį ateinančią 3-4 asmenų, maždaug 16-17 m. amžiaus, jaunuolių grupę.
Netrukus jis susitiko su minėta asmenų grupe. Vienas jaunuolis trenkė jam į veido sritį, ko pasekoje šis nukrito ant žemės.
Tada jaunuoliai pradėjo jį spardyti. Kiek smūgių, spyrių ir į kurias kūno vietas buvo suduota, vyras nurodyti negalėjo.
Kai jaunuoliai pasišalino, jis susirinko alkoholinių gėrimų butelius ir išėjo į namus. Grįžęs, apie įvykį papasakojo pažįstamam. Ryte prabudus jam vis dar labai stipriai skaudėjo šonkaulius, todėl nusprendė paskambinti į bendrąjį pagalbos centrą bei apie įvykį informuoti medikus ir policijos pareigūnus.
Sumuštas vyras nurodė, kad toks jaunuolių elgesys jam sukėlė fizinį skausmą, kurį vertina 8 balais iš 10. Tuomet pareigūnams vyras pasakojo, kad neįtaria kas galėjo šitaip su juo pasielgti.
Privalės elgtis itin pavyzdingai
Teismas nusprendė Luką pripažinti kaltu dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir paskirti jam laisvės atėmimą 1 metams 4 mėnesiams.
Tiesa, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą nutarta atidėti 2 metams, nustatant pareigas bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu.
Lukas įpareigotas tęsti darbą arba mokytis, arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje ir neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmus Joniškyje.
