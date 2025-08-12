Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

ES pasmerkė Izraelio smūgius Gazos Ruože, per kuriuos žuvo „al Jazeera“ žurnalistai

2025-08-12 07:35 / šaltinis: BNS
Europos Sąjunga (ES) pasmerkė kelių Kataro transliuotojo „al Jazeera“ darbuotojų, tarp jų – dviejų žurnalistų, nužudymą Gazos Ruože, pirmadienį pareiškė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

0

K. Kallas nurodė, kad „ES smerkia „al Jazeera“ darbuotojų, tarp jų ir „al Jazeera“ korespondento Anaso al Sharifo, nužudymą per (Izraelio kariuomenės) smūgį prie Gazos miesto „al Shifa“ ligoninės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis pareiškimas paskelbtas po to, kai ES užsienio reikalų ministrai virtualiose derybose aptarė padėtį, susijusią su Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ karu. 

Izraelio kariuomenės paskelbtame pareiškime teigiama, kad jos taikiniu tapo žurnalistas A. al Sharifas, kurį pavadino „teroristu“, susijusiu su „Hamas“. 

Kataro transliuotojas „al Jazeera“ sekmadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį į jo palapinę Gazos mieste žuvo šeši darbuotojai. 

28-erių A. al Sharifas buvo vienas atpažįstamiausių kanalo veidų, dirbęs Gazos Ruože ir reguliariai rengęs reportažus.

Per smūgį taip pat žuvo jo kolega žurnalistas Mohammedas Qraiqea ir operatoriai Ibrahimas Zaheras, Mohammedas Noufalas bei Moamenu Aliwa, pranešė „al Jazeera“.

Izraelio kariuomenė teigė, kad taikėsi į A. al Sharifą, kuris neva apsimetė žurnalistu, o iš tikrųjų „vadovavo „Hamas“ teroristinės organizacijos teroristinei kuopelei (...) ir buvo atsakingas už raketų atakų prieš Izraelio civilius gyventojus ir IDF karius rengimą“. 

Žiniasklaidos teisių organizacija „Žurnalistai be sienų“ (RSF) šiuos kaltinimus pavadino nepagrįstais.

Žiniasklaidos prižiūrėtojų organizacijų duomenimis, per daugiau nei 22 mėnesius trunkantį karą Gazoje žuvo apie 200 žiniasklaidos darbuotojų.

K. Kallas pažymėjo, kad ES atkreipė dėmesį į Izraelio kaltinimus, tačiau pareiškė, jog „tokiais atvejais būtina pateikti aiškius įrodymus, atitinkančius teisinės valstybės principus, siekiant išvengti išpuolių prieš žurnalistus“.

Bendrijos nariams sunku laikytis vieningos pozicijos dėl karo Gazos Ruože, nes kai kurios ES narės yra ištikimos Izraelio sąjungininkės, o kitos – palestiniečių rėmėjos. 

Praėjusį mėnesį ES sudarė susitarimą, kuriuo siekiama padidinti pagalbos patekimą į Gazos Ruožą, tačiau aukšto rango pareigūnai teigė, kad jį pavyko įgyvendinti tik iš dalies. 

Pirmadienį K. Kallas taip pat paragino Izraelį suteikti daugiau humanitarinės pagalbos karo nuniokotam palestiniečių anklavui. 

„Nors gaunama daugiau pagalbos, poreikiai vis dar yra daug didesni. Raginame Izraelį leisti įvažiuoti daugiau sunkvežimių ir geriau paskirstyti pagalbą“, – sakė ji.

