LEA: per savaitę brango visi energijos ištekliai, išskyrus dujas

TTF prekybos taške dujų kainų vidurkis rugsėjo 22–26 dienomis sudarė 32,4 euro už megavatvalandę (MWh) – tiek pat ir ankstesnę savaitę. Anot agentūros, gamtinių dujų kainų stabilumą palaiko pakankamos gamtinių dujų atsargos saugyklose bei aukštas SGD importas į senąjį žemyną.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 55,5 proc., Europos saugyklose – apie 82,3 proc.
Per Klaipėdos SGD terminalą pastarąją savaitę rinkai buvo patiekta 538,6 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 331,6 GWh.
Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,2 GWh dujų (ankstesnę savaitę – 3,9 GWh).
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu dėl didesnės elektros energijos gamybos gamtines dujas naudojančiose elektrinėse padidėjo 25,7 proc., suvartota 210,9 GWh gamtinių dujų.
Kiti energijos ištekliai brango
Tuo metu kiti energijos ištekliai – elektra, degalai, nafta ir biokuras per savaitę pabrango.
Kaip nurodo agentūra, didmeninė elektros kaina Lietuvoje dėl smukusios vėjo elektrinių generacijos per savaitę padidėjo 52 proc. – nuo 52,8 iki 80,1 Eur/MWh.
Elektros energijos vartojimas Lietuvoje rugsėjo 22–28 d., palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 2,0 proc. – iki 207,5 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 133,9 GWh, arba 24,9 proc. mažiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 65 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuota iš Švedijos ir Latvijos.
Agentūros duomenimis, daugiausia – 40,8 GWh – elektros energijos per savaitę generavo šiluminės elektrinės. Tai 74,9 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai jų generacija siekė 23,3 GWh.
Vėjo elektrinių gamyba praėjusią savaitę mažėjo 63,4 proc. (iki 38,8 GWh). Tuo metu saulės elektrinių ir hidroelektrinių gamyba išaugo atitinkamai 2,4 proc. (iki 32,7 GWh) ir 15,1 proc. (iki 14,2 GWh).
Vidutinė nagrinėjamos savaitės Brent naftos kaina siekė 68,6 USD/bbl – tai 1,5 proc. didesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 67,6 USD/bbl.
Agentūros teigimu, naftos kainų didėjimą lėmė Ukrainos smūgiai Rusijos teritorijoje, taip sumažindami agresorės kuro eksportą. Tiesa, kainų didėjimą pristabdė žinia, kad Irako Kurdistano regionas po dviejų su puse metų tarpo atnaujina žaliavinės naftos eksportą, taip dar labiau padidindamas nuogąstavimus dėl žaliavinės naftos pertekliaus.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 2-3 USD/bbl didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 67–70 USD/bbl ribose.
Per savaitę pabrango ir degalai. Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos padidėjo Lietuvoje ir Latvijoje atitinkamai 0,6 proc. ir 0,3 proc., sumažėjo Estijoje ir Lenkijoje po 0,5 proc.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos šoktelėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje 0,1–0,3 proc., sumažėjo Estijoje ir Lenkijoje atitinkamai 1,4 proc. ir 0,5 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sumažėjo ir sudaro 0,074 Eur/l.
Palyginti su ES šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 14,1 proc., o dyzelino – 4,1 proc. mažesnė.
Tuo metu biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 18,66 Eur/MWh ir buvo 2,1 proc. didesnė, palyginti su ankstesne savaite (18,27 Eur/MWh).
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 19,52 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 20,5 Eur/MWh.
