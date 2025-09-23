Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: per savaitę fiksuotos kainos planų tarifai didėjo

2025-09-23 15:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 15:14

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 0,3–0,4 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

„Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus. ELTA / Dainius Labutis

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 0,3–0,4 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

1

Pasak agentūros, per savaitę Lietuvoje siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus iki 1 proc. didino vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.

Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus du nepriklausomi tiekėjai padidino iki 1 proc., vienas tiekėjas tarifų nekeitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,244 iki 0,245 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,234 iki 0,235 euro (dvi laiko zonos).

24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,249 iki 0,250 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,239 iki 0,240 euro (dvi laiko zonos).

Anot agentūros, pernai rugsėjo 24 d. siūlomų 12 ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos buvo vienodos – 0,248 euro (viena laiko zona) bei 0,238 euro (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, 11 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo du tiekėjai, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,201 euro ir yra 17 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,243 euro

Tuo metu nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugpjūčio mėnesį buvo 0,226 Eur/kWh – 22 proc. didesnė už liepos mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,185 Eur/kWh.

