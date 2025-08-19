Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: per savaitę pakito fiksuotos 24 mėn. elektros kainos

2025-08-19 15:44 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 15:44

Pastarąją savaitę fiksuotas 24 mėnesių elektros kainas keitė du nepriklausomi elektros tiekėjai. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,1 proc.

Elektros tinklai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Pastarąją savaitę fiksuotas 24 mėnesių elektros kainas keitė du nepriklausomi elektros tiekėjai. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,1 proc.

REKLAMA
0

Pasak agentūros, per praėjusią savaitę Lietuvoje vienas nepriklausomas tiekėjas mažino siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus, vienas tiekėjas tarifų nekeitė, o vienas – didino. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo 0,1 proc. ir siekia 0,249 euro (viena laiko zona) ir 0,239 euro (dvi laiko zonos).

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę nepakito, tad 1kWh vidutinė kaina siekia 0,244 euro (viena laiko zona) ir 0,234 euro (dvi laiko zonos).

REKLAMA

Šiuo metu 9 mėn., 13 mėn. ir 15 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,207 euro ir yra 19 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,174 euro.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina liepos mėnesį buvo 0,185 euro už kilovatvalandę – 2 proc. didesnė už birželio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,181 euro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų