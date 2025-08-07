Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: Lietuvoje benzinas ketvirtą savaitę išlieka pigiausias tarp Baltijos šalių

2025-08-07 15:51 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 15:51

Pastarąją savaitę benzinas šalies degalinėse brango 0,4 proc., o dyzelinas tiek pat atpigo. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, vidutinės benzino kainos Lietuvoje ketvirtą savaitę iš eilės yra mažiausios tarp Baltijos šalių, o dyzelino vidutinė kaina praėjusią savaitę mažiausia buvo Estijoje.

Degalinė, degalai, kuras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

0

Pasak agentūros, rugpjūčio 4-ąją litras benzinas Lietuvos degalinėse vidutiniškai kainavo 1,40 euro, dyzelinas –  1,49 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 0,09 Eur/l. 

Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos sumažėjo Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje 0,3–1,1 procento, išskyrus Vokietiją ir Lietuvą, kur kainos išaugo po 0,4 procento. 

Lenkijoje litras dyzelino dabar kainuoja 1,38 euro – 2 centais mažiau nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,60 Eur/l ir 1,56 Eur/l.

Tuo metu dyzelino kaina praėjusią savaitę sumažėjo visose lyginamose šalyse 0,1–2,4 procento. 

Per mėnesį dyzelino kaina padidėjo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 0,3–1,9 procento, sumažėjo Vokietijoje ir Lenkijoje atitinkamai 0,2 proc. ir 0,4 procento.

Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,41 Eur/l, arba yra 8 centais mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,48 Eur/l ir 1,55 Eur/l.

Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 1–4 dienomis sumažėjo  1 centu, o dyzelinas pigo 2 centais.  

