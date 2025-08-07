Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: katilus keičiantiems gyventojams išmokėta beveik 1,4 mln. eurų

2025-08-07 15:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 15:30

Liepos pradžioje paskelbus kvietimą dėl paramos neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui, 355 gyventojams jau išmokėta beveik 1,4 mln. eurų, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Liepos pradžioje paskelbus kvietimą dėl paramos neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui, 355 gyventojams jau išmokėta beveik 1,4 mln. eurų, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

REKLAMA
0

Pasak jos, paskelbus kvietimus liepos 1 dieną, kiek daugiau nei per mėnesį buvo gauta paraiškų visai numatytai paskirstyti lėšų sumai, keičiantiems katilus Vilniaus regione bei Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gyventojai, kurie nespėjo pateikti paraiškų, jas galės pateikti šių metų spalio 1 d. Kvietimai dotacijoms gauti ir toliau bus skelbiami kiekvieną metų ketvirtį“, – pranešime cituojama LEA direktorė Agnė Bagočiutė. 

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu vis dar galioja du kvietimai teikti paraiškas: iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vilniaus regione bei iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.

REKLAMA

Agentūros duomenimis, nuo 2023 metų gyventojams, keičiantiems taršius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus į modernią šildymo įrangą, skirta beveik 35 mln. eurų. 

Daugiau nei 7 130 gyventojų jau įsirengė naujus būsto šildymo įrenginius ir jiems jau išmokėta 23,6 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų