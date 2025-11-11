Restauratorė Vainora Blaškevičiūtė: „Trūko kantrybė visuomet prašyti vyrų, kad kažką pataisytų“

Grupės „El Fuego“ nariai Edgaras Davidovičius, Rokas Spalinskas ir Paulius Bagdanavičius šio vakaro žaidime papildys Vytauto Rumšo jaunesniojo vadovaujamą miesto komandą. O Nijolės Pareigytės-Rukaitienės į priekį vedamoje kaimo komandoje išvysime aktores Emiliją Latėnaitę ir Aušrą Štukytę bei restauratorę Vainorą Blaškevičiūtę.
Restauratorė pasakos, kad gyvenimas kaime ją žavi ne tik dėl to, kad čia nebūna jokių kamščių, bet ir todėl, gali čia galima rengtis taip, kaip norisi. O darbas gryname ore dažnai turi ir malonų „pašalinį“ efektą – vasarą visuomet esi įdegęs!
„Be to, įvairi mano gyvenimo patirtis parodė, kad kaimo žmonės yra stipresni ir su įvairiomis kliūtimis moka susitvarkyti geriau“, – sakys ji.
O kaip Vainoros gyvenime atsirado restauravimas? „Gal man tiesiog trūko kantrybė visuomet prašyti vyrų, kad kažką pataisytų. Nusprendžiau, kad gana! Viskas gerai – vyrai yra darbštūs ir tikrai viską padaro, bet, kai pati moku naudotis įrankiais, dažyti ir taisyti, reikalai juda daug greičiau“, – pasakos ji.
Restauratorė daugiausiai atnaujina baldus bei virtuves. „Gelbėju senus baldus, virtuves. Naujos brangiai kainuoja – niekas nenori daryti remonto ir kažkur kraustytis. Todėl aš virtuves atnaujinu taip, kad žmonėms to daryti nė nereiktų. Viską darau gana švariai – atvykstu į žmonių namus, išsiardau ir viską išsivežu. O jie išsirenka naujas rankenėlių spalvas ir labai greitai džiaugiasi neatpažįstama virtuve“, – pasakos ji.
Tuo tarpu kita jos komandos narė aktorė A. Štukytė pasakos, kad ji kaimo pusėje, matyt, atsidūrė dėl savo… vyro.
„Širdyje tikrai esu kaimietė, bet niekuomet to labai stipriai nesu išdavusi. Gi teatrai, kinas, televizija – sukuosi tarp visokių žvaigždžių, raudonų kilimų… Todėl įtariu, kad čia bus padirbėjęs mano vyras. Jis visuomet mane vadina savo kaimietuke“, – juoksis ji.
Kita aktorė E. Latėnaitė pasakos, kad į klausimą, kur gyvena, ji visuomet atsako trumpai: „Kai galiu, gyvenu ir kaime.“
Tokią ramybę ji atranda savo vienkiemyje Zarasų rajone. „Vos išlipus iš mašinos pajaučiu, kad viskas gerai ir esu pakankama, o pasaulis – tiesiog gražus. Tačiau negalėčiau ir be savo mylimo Vilniaus senamiesčio – esu priklausoma tiek nuo kultūros, tiek nuo gamtos. Tačiau, beje, nemanau, kad kaimas – vien tik gamta. Man taip pat įdomi ir kaimo kultūra“, – pasakos ji.
O kuri komanda nugalės – miesto ar kaimo – sužinosime jau šį vakarą.
