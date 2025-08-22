Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis žada sunaikinti Gazą, jei „Hamas“ nesutiks nusiginkluoti ir paleisti likusius įkaitus

2025-08-22 10:02 / šaltinis: BNS
2025-08-22 10:02

 Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) penktadienį pažadėjo sunaikinti Gazos miestą, jei palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ nesutiks nusiginkluoti, paleisti visus likusius įkaitus ir nutraukti karą Izraelio sąlygomis.

Izraelio kariai Gazos Ruože

0

„Netrukus pragaro vartai atsivers virš „Hamas“ žudikų ir žagintojų galvų Gazoje – kol jie sutiks su Izraelio sąlygomis dėl karo pabaigos, pirmiausia visų įkaitų paleidimo ir nusiginklavimo“, – socialiniame tinkle parašė ministras. 

„Jei jie nesutiks, Gaza, „Hamas“ sostinė, taps dar vienu Rafachu ar Beit Chanūnu“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje du Gazos Ruožo miestus, kurie buvo beveik visiškai sugriauti per ankstesnes Izraelio operacijas.

