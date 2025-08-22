Izraelis žada sunaikinti Gazą, jei „Hamas“ nesutiks nusiginkluoti ir paleisti likusius įkaitus

„Netrukus pragaro vartai atsivers virš „Hamas“ žudikų ir žagintojų galvų Gazoje – kol jie sutiks su Izraelio sąlygomis dėl karo pabaigos, pirmiausia visų įkaitų paleidimo ir nusiginklavimo“, – socialiniame tinkle parašė ministras.
„Jei jie nesutiks, Gaza, „Hamas“ sostinė, taps dar vienu Rafachu ar Beit Chanūnu“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje du Gazos Ruožo miestus, kurie buvo beveik visiškai sugriauti per ankstesnes Izraelio operacijas.
