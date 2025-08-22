Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu: JT ataskaita apie badą Gazos Ruože – visiškas melas

2025-08-22 19:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 19:31

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė Jungtinių Tautų (JT) remiamą ataskaitą apie badą tam tikrose Gazos Ruožo dalyse kaip „visišką melą“.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė Jungtinių Tautų (JT) remiamą ataskaitą apie badą tam tikrose Gazos Ruožo dalyse kaip „visišką melą“.

2

Izraelis nevykdo bado politikos. Izraelis vykdo bado prevencijos politiką“, – penktadienį platformoje „X“ rašė B. Netanyahu. Jis pažymėjo, kad „nuo karo pradžios Izraelis leido į Gazos Ruožą įvežti 2 mln. tonų pagalbos – tai yra daugiau nei viena tona pagalbos vienam asmeniui“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio užsienio reikalų ministerija prieš tai „X“ paskyroje parašė, kad Gazos Ruože nėra bado.

Izraelio vyriausybė nurodė, kad JT remiamos Integruoto aprūpinimo maistu etapų klasifikavimo (angl. Integrated Food Security Phase Classification, IPC) iniciatyvos, kuri penktadienį pareiškė turinti „pagrįstų įrodymų“, kad vienoje Gazos Ruožo dalyje, apimančioje Gazos miestą, siaučia badas, vertinimas yra paremtas „Hamas“ pateikta melaginga informacija.

Pasak jos, pastarosiomis savaitėmis pagalbos siuntos „užtvindė Gazos Ruožą pagrindiniais maisto produktais“.

