JT oficialiai skelbia badą Gazoje – tai pirmas toks atvejis Artimuosiuose Rytuose

Tai pirmas kartas, kai Artimuosiuose Rytuose skelbiamas badas.
Aukščiausio rango JT pareigūnai dėl to kaltino Izraelį ir teigė, kad jis „sistemingai trukdo“ teikti pagalbą į karo nuniokotą Gazos Ruožą. Tokie pareiškimai sukėlė aštrią reakciją.
Izraelio užsienio reikalų ministerija nedelsdama pareiškė, kad išvados „pagrįstos „Hamas“ melu, išplautu per savų interesų turinčias organizacijas“ ir kad Gazoje bado nėra.
Vertinimą dėl bado Gazos Ruože atliko Integruotos aprūpinimo maistu etapų klasifikacijos iniciatyva (IPC) – stebėtojų koalicija, kuriai JT pavedė įspėti apie gresiančias krizes.
IPC badą apibrėžia kaip padėtį, kai maisto smarkiai trūksta ne mažiau nei 20 proc. namų ūkių, nuo ūmaus neprievalgio kenčia 30 proc. vaikų iki penkerių metų ir kai kasdien dėl nepakankamos mitybos ir ligų miršta bent du iš 10 tūkst. žmonių.
JT agentūros jau kelis mėnesius perspėja apie prastėjančią humanitarinę padėtį Gazos Ruože, kuri dar labiau pablogėjo Izraeliui intensyvinant puolimą prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“.
Penktadienį Romoje įsikūrusios IPC grupės atnaujintoje ataskaitoje teigiama, kad nuo 2025-ųjų rugpjūčio 15-osios su pagrįstais įrodymais patvirtintas badas (IPC 5 stadija) Gazos provincijoje – Gazos mieste ir jo apylinkėse. Tai sudaro apie 20 proc. Gazos Ruožo teritorijos.
JT duomenimis, Gazos mieste šiuo metu gyvena apie milijonas žmonių.
„Po 22 nepaliaujamo karo mėnesių daugiau nei pusė milijono Gazos Ruožo gyventojų susiduria su katastrofiškomis sąlygomis, kurioms būdingas badas, skurdas ir mirtis“, – teigiama IPC ataskaitoje.
IPC prognozavo, kad iki rugsėjo pabaigos badas išplis į Deir el Balacho ir Kan Juniso provincijas ir paveiks daugiau nei tris ketvirtadalius visos Gazos Ruožo populiacijos – beveik 641 tūkst. žmonių.
JT oficialiai paskelbus badą kai kuriose Gazos Ruožo dalyse, „Hamas“ penktadienį paragino nedelsiant nutraukti karą šioje palestiniečių teritorijoje ir atšaukti Izraelio vykdomą jos apgultį.
Internete paskelbtame pareiškime grupuotė paragino „JT ir Saugumo Tarybą imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų sustabdytas karas ir panaikinta blokada“. „Hamas“ taip pat pareikalavo atidaryti sienos perėjimo punktus „be apribojimų, kad būtų galima skubiai ir nuolat įvežti maistą, vaistus, vandenį ir degalus“.
Turėtų „persekioti mus visus“
IPC pranešė, kad padėtis dar niekada nebuvo taip smarkiai pablogėjusi nuo to laiko, kai komisija pradėjo analizuoti badą Gazos Ruože. IPC teigė, kad šis badas buvo sukeltas dirbtinai.
Tai lėmė staigus konflikto eskalavimas, paskatinęs masinį žmonių perkėlimą, taip pat griežtas humanitarinių ir komercinių maisto atsargų prieinamumo apribojimas.
Kovo pradžioje Izraelis visiškai uždraudė tiekti pagalbą į Gazos Ruožą, o gegužės pabaigoje leido įvežti tik labai ribotą kiekį, todėl labai trūko maisto, vaistų ir degalų.
JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas pareiškė, kad „bado kaip karo metodo naudojimas yra karo nusikaltimas“.
JT pagalbos tarnybos vadovas Tomas Fletcheris žurnalistams Ženevoje teigė, kad bado buvo galima išvengti, ir sakė, kad maisto produktai negalėjo patekti į palestiniečių teritoriją „dėl sistemingai Izraelio kuriamų kliūčių“.
Jis sakė, kad badas Gazos Ruože turėtų „persekioti mus visus“.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pakartojo raginimus nedelsiant nutraukti ugnį, paleisti visus „Hamas“ pagrobtus ir į Gazos Ruožą išvežtus įkaitus, ir suteikti visišką humanitarinę prieigą prie Gazos Ruožo.
„Negalime leisti, kad ši situacija tęstųsi be pasekmių“, – sakė jis.
