Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT oficialiai skelbia badą Gazoje – tai pirmas toks atvejis Artimuosiuose Rytuose

2025-08-22 12:47 / šaltinis: BNS
2025-08-22 12:47

Jungtinės Tautos (JT) oficialiai paskelbė badą Gazos mieste ir aplink jį, o ekspertai pareiškė, kad 500 tūkst. žmonių susiduria su katastrofišku badu.

Gazos Ruožas BNS Foto

Jungtinės Tautos (JT) oficialiai paskelbė badą Gazos mieste ir aplink jį, o ekspertai pareiškė, kad 500 tūkst. žmonių susiduria su katastrofišku badu.

REKLAMA
0

Tai pirmas kartas, kai Artimuosiuose Rytuose skelbiamas badas.

Aukščiausio rango JT pareigūnai dėl to kaltino Izraelį ir teigė, kad jis „sistemingai trukdo“ teikti pagalbą į karo nuniokotą Gazos Ruožą. Tokie pareiškimai sukėlė aštrią reakciją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio užsienio reikalų ministerija nedelsdama pareiškė, kad išvados „pagrįstos „Hamas“ melu, išplautu per savų interesų turinčias organizacijas“ ir kad Gazoje bado nėra.

REKLAMA
REKLAMA

Vertinimą dėl bado Gazos Ruože atliko Integruotos aprūpinimo maistu etapų klasifikacijos iniciatyva (IPC) – stebėtojų koalicija, kuriai JT pavedė įspėti apie gresiančias krizes.

REKLAMA

IPC badą apibrėžia kaip padėtį, kai maisto smarkiai trūksta ne mažiau nei 20 proc. namų ūkių, nuo ūmaus neprievalgio kenčia 30 proc. vaikų iki penkerių metų ir kai kasdien dėl nepakankamos mitybos ir ligų miršta bent du iš 10 tūkst. žmonių. 

JT agentūros jau kelis mėnesius perspėja apie prastėjančią humanitarinę padėtį Gazos Ruože, kuri dar labiau pablogėjo Izraeliui intensyvinant puolimą prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį Romoje įsikūrusios IPC grupės atnaujintoje ataskaitoje teigiama, kad nuo 2025-ųjų rugpjūčio 15-osios su pagrįstais įrodymais patvirtintas badas (IPC 5 stadija) Gazos provincijoje – Gazos mieste ir jo apylinkėse. Tai sudaro apie 20 proc. Gazos Ruožo teritorijos.

JT duomenimis, Gazos mieste šiuo metu gyvena apie milijonas žmonių. 

„Po 22 nepaliaujamo karo mėnesių daugiau nei pusė milijono Gazos Ruožo gyventojų susiduria su katastrofiškomis sąlygomis, kurioms būdingas badas, skurdas ir mirtis“, – teigiama IPC ataskaitoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

IPC prognozavo, kad iki rugsėjo pabaigos badas išplis į Deir el Balacho ir Kan Juniso provincijas ir paveiks daugiau nei tris ketvirtadalius visos Gazos Ruožo populiacijos – beveik 641 tūkst. žmonių.

JT oficialiai paskelbus badą kai kuriose Gazos Ruožo dalyse, „Hamas“ penktadienį paragino nedelsiant nutraukti karą šioje palestiniečių teritorijoje ir atšaukti Izraelio vykdomą jos apgultį.

REKLAMA

Internete paskelbtame pareiškime grupuotė paragino „JT ir Saugumo Tarybą imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų sustabdytas karas ir panaikinta blokada“. „Hamas“ taip pat pareikalavo atidaryti sienos perėjimo punktus „be apribojimų, kad būtų galima skubiai ir nuolat įvežti maistą, vaistus, vandenį ir degalus“.

Turėtų „persekioti mus visus“

IPC pranešė, kad padėtis dar niekada nebuvo taip smarkiai pablogėjusi nuo to laiko, kai komisija pradėjo analizuoti badą Gazos Ruože. IPC teigė, kad šis badas buvo sukeltas dirbtinai. 

REKLAMA

Tai lėmė staigus konflikto eskalavimas, paskatinęs masinį žmonių perkėlimą, taip pat griežtas humanitarinių ir komercinių maisto atsargų prieinamumo apribojimas.

Kovo pradžioje Izraelis visiškai uždraudė tiekti pagalbą į Gazos Ruožą, o gegužės pabaigoje leido įvežti tik labai ribotą kiekį, todėl labai trūko maisto, vaistų ir degalų.

JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas pareiškė, kad „bado kaip karo metodo naudojimas yra karo nusikaltimas“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

JT pagalbos tarnybos vadovas Tomas Fletcheris žurnalistams Ženevoje teigė, kad bado buvo galima išvengti, ir sakė, kad maisto produktai negalėjo patekti į palestiniečių teritoriją „dėl sistemingai Izraelio kuriamų kliūčių“.

Jis sakė, kad badas Gazos Ruože turėtų „persekioti mus visus“. 

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pakartojo raginimus nedelsiant nutraukti ugnį, paleisti visus „Hamas“ pagrobtus ir į Gazos Ruožą išvežtus įkaitus, ir suteikti visišką humanitarinę prieigą prie Gazos Ruožo.

„Negalime leisti, kad ši situacija tęstųsi be pasekmių“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nausėda atvirai apie situaciją Ukrainoje: „Nematau šviesos tunelio gale“ (nuotr. SCANPIX)
Nausėda ragina Izraelį skubiai spręsti humanitarę krizę Gazos ruože: badas negali būti kovos priemone (10)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
„Hamas“: Gazos Ruože laikomiems įkaitams nebus specialių privilegijų dėl maisto (2)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Izraeliui atidarius pagalbos kelius, maistas mėtomas iš lėktuvų į Gazą
Izraelio smūgis Gazos Ruožui (nuotr. SCANPIX)
Izraelis sustabdė paramą į Gazos Ruožą gabenančių aktyvistų laivą (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų