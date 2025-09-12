Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Dar viena šalis žada trauktis iš „Eurovizijos“: viskas dėl 1 priežasties

2025-09-12 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 14:30

Nyderlandų visuomeninis transliuotojas AVROTROS paskelbė, kad šalis nedalyvaus 2026 m. „Eurovizijos" dainų konkurse, jei jame bus leidžiama pasirodyti Izraeliui. Tai jau penktoji valstybė, oficialiai pranešusi apie galimą boikotą.

Eurovizijos scena (nuotr. SCANPIX)
53

Nyderlandų visuomeninis transliuotojas AVROTROS paskelbė, kad šalis nedalyvaus 2026 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse, jei jame bus leidžiama pasirodyti Izraeliui. Tai jau penktoji valstybė, oficialiai pranešusi apie galimą boikotą.

6

„AVROTROS nebegali pateisinti Izraelio dalyvavimo dabartinėje situacijoje, atsižvelgiant į nuolatines ir itin skaudžias žmonių kančias Gazoje“, – sakoma organizacijos pranešime. Būtent ši bendrovė atsakinga už Nyderlandų dalyvavimą „Eurovizijoje“ ir jos transliaciją šalies televizijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eurovizijos“ finalas Bazelyje
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Eurovizijos“ finalas Bazelyje

Prie boikoto prisijungė 5 šalys

Transliuotojas taip pat patvirtino, kad dėl Izraelio dalyvavimo jau vyksta diskusijos su Europos transliuotojų sąjunga (EBU). Be to, išreikštas susirūpinimas dėl „rimtos spaudos laisvės erozijos“, primenant, kad šiemet konkurse  Izraelio valdžia esą kišosi į renginį, paversdama jį „politiniu instrumentu“, skelbia Nyderlandų žiniasklaida. 

Pastarosiomis savaitėmis panašius pareiškimus paskelbė Islandijos, Slovėnijos ir Ispanijos vyriausybės bei transliuotojai. Prie jų vakar prisidėjo ir Airijos visuomeninis transliuotojas RTÉ, paskelbęs, kad neleis savo šaliai dalyvauti, jei scenoje bus Izraelis.

Izraelio dalyvavimas „Eurovizijoje“ jau ne vienerius metus kelia daug ginčų. 2024-aisiais daugiau nei 250 Nyderlandų garsenybių pasirašė peticiją, kuria siekta užkirsti kelią Joostui Kleinui atstovauti šaliai vien dėl to, kad konkurse dalyvavo Izraelis.

Tai ne pirmas kartas, kai Nyderlandai grasina pasitraukti iš konkurso. Po 2024 m. „Eurovizijos“ kilo skandalas dėl nesaugios aplinkos užkulisiuose – būtent tai lėmė incidentą tarp J. Kleino ir darbuotojos, už kurį dainininkas buvo diskvalifikuotas. Dėl šio skandalo AVROTROS buvo svarstę nedalyvauti ir 2025-ųjų konkurse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kerbedis
Kerbedis
2025-09-12 14:46
Uždarykit tą konkursa, karnavala lgbtq+ -
Atsakyti
šaunuoliai
šaunuoliai
2025-09-12 15:03
Bravo, pagaliau.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
