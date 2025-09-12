Dar viena šalis žada trauktis iš „Eurovizijos“: viskas dėl 1 priežasties

„AVROTROS nebegali pateisinti Izraelio dalyvavimo dabartinėje situacijoje, atsižvelgiant į nuolatines ir itin skaudžias žmonių kančias Gazoje“, – sakoma organizacijos pranešime. Būtent ši bendrovė atsakinga už Nyderlandų dalyvavimą „Eurovizijoje“ ir jos transliaciją šalies televizijoje.
Prie boikoto prisijungė 5 šalys
Transliuotojas taip pat patvirtino, kad dėl Izraelio dalyvavimo jau vyksta diskusijos su Europos transliuotojų sąjunga (EBU). Be to, išreikštas susirūpinimas dėl „rimtos spaudos laisvės erozijos“, primenant, kad šiemet konkurse Izraelio valdžia esą kišosi į renginį, paversdama jį „politiniu instrumentu“, skelbia Nyderlandų žiniasklaida.
Pastarosiomis savaitėmis panašius pareiškimus paskelbė Islandijos, Slovėnijos ir Ispanijos vyriausybės bei transliuotojai. Prie jų vakar prisidėjo ir Airijos visuomeninis transliuotojas RTÉ, paskelbęs, kad neleis savo šaliai dalyvauti, jei scenoje bus Izraelis.
Izraelio dalyvavimas „Eurovizijoje“ jau ne vienerius metus kelia daug ginčų. 2024-aisiais daugiau nei 250 Nyderlandų garsenybių pasirašė peticiją, kuria siekta užkirsti kelią Joostui Kleinui atstovauti šaliai vien dėl to, kad konkurse dalyvavo Izraelis.
Tai ne pirmas kartas, kai Nyderlandai grasina pasitraukti iš konkurso. Po 2024 m. „Eurovizijos“ kilo skandalas dėl nesaugios aplinkos užkulisiuose – būtent tai lėmė incidentą tarp J. Kleino ir darbuotojos, už kurį dainininkas buvo diskvalifikuotas. Dėl šio skandalo AVROTROS buvo svarstę nedalyvauti ir 2025-ųjų konkurse.
Šaltinis:
tv3.lt
