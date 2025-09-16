Liuksemburgas ketina pripažinti Palestinos valstybę

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas vadovauja palestiniečių valstybingumo pripažinimo kampanijai, augant kritikai Izraelio veiksmams Gazos Ruože, kur beveik dvejus metus tęsiasi karas tarp žydų valstybės ir islamistų grupuotės „Hamas“.
Liuksemburgo ministras pirmininkas Lucas Friedenas pirmadienį žurnalistams pareiškė, kad situacija Gazos Ruože pastaraisiais mėnesiais smarkiai pablogėjo.
„Europoje ir visame pasaulyje dabar formuojasi judėjimas, siekiantis parodyti, kad dviejų valstybių sprendimas tebėra aktualus“, – nurodė L. Friedenas.
„Todėl Liuksemburgo vyriausybė ketina prisijungti prie tų, kurie pripažįsta Palestinos valstybę, kitą savaitę vyksiančioje dviejų valstybių sprendimo konferencijoje“, – pridūrė jis.
Tokios valstybės kaip Jungtinė Karalystė (JK), Australija, Kanada, Belgija ir Prancūzija pareiškė planuojančios kitą savaitę JT Generalinėje Asamblėjoje pripažinti palestiniečių valstybingumą.
Tačiau Izraelis ir jo sąjungininkės Jungtinės Valstijos šį žingsnį pasmerkė, o pirmadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad tokie veiksmai tik padrąsins „Hamas“.
Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis „Hamas“ išpuolis Izraelyje 2023-iųjų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 25 jų, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 64 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. JT šiuos duomenis laiko patikimais.
Antradienį JT tyrėjai pareiškė, jog nuo 2023-iųjų spalio Izraelis Gazoje vykdo genocidą, su tikslu teritorijoje sunaikinti palestiniečius.
