  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Izraelyje

JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą

2025-09-16 10:48 / šaltinis: BNS
2025-09-16 10:48

Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai antradienį pareiškė, jog nuo 2023-iųjų spalio Izraelis Gazoje vykdo genocidą, su tikslu teritorijoje sunaikinti palestiniečius.

„Mes priėmėme sprendimą, jog Gazoje vyko ir toliau vyksta genocidas, o atsakomybė krenta Izraelio valstybei“, – naujienų agentūrai AFP teigė Navi Pillay, nepriklausomos JT tarptautinės tyrimų komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų vadovė.

Izraelis bombarduoja Gazos miestą, Marco Rubio pareiškus paramą Izraeliui 

Izraelis antradienį smarkiai bombardavo Gazos miestą, naujienų agentūrai AFP pranešė liudininkai.

Pranešimai pasirodė po to, kai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė paramą Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vykdomam Gazos Ruožo puolimui ir jo deklaruojam tikslui – sunaikinti palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“.

Pirmadienį Jeruzalėje apsilankęs M. Rubio neparodė jokio prieštaravimo B. Netanyahu, sakydamas, kad Izraelis gali „pasikliauti mūsų tvirta parama“ savo kariniam puolimui nuniokotoje palestiniečių teritorijoje. 

Po kelių valandų liudininkai naujienų agentūrai AFP pasakojo apie „smarkų, nepaliaujamą Gazos miesto bombardavimą“, per kurį buvo sugriauta namų ir po griuvėsiais įstrigo žmonių.

„Girdime jų riksmus“, – sakė 25-erių gyventojas Ahmedas Ghazalas. 

M. Rubio vizitas į Jeruzalę įvyko nepaisant to, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savaitę sukritikavo Izraelį už antskrydžius prieš „Hamas“ lyderius Katare, kuris yra JAV sąjungininkas. 

Tačiau M. Rubio neigiamai vertino Kataro tarpininkaujamas derybas dėl paliaubų ir pavadino „Hamas“, kurios beprecedentis 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis prieš Izraelį išprovokavo karą Gazos Ruože, kovotojus „barbariškais gyvuliais“.

JAV valstybės sekretorius antradienį vyks į Katarą, bandydamas nuraminti šį emyratą, kuriame yra didžiausia JAV oro bazė regione ir kuris atkakliai siekė D. Trumpo palankumo. 

D. Trumpas žurnalistams Vašingtone sakė, kad B. Netanyahu „daugiau Katarui nesmogs“. 

Algis
Algis
2025-09-16 11:17
Izraelis Gazoje vykdo "Hamas" genocidą, su tikslų išvaduoti pasaulį nuo teroristų.
