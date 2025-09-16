Marco Rubio: Kataras yra vienintelė šalis, galinti tarpininkauti dėl Gazos Ruožo

„Akivaizdu, kad jie turi nuspręsti, ar nori tai daryti po praėjusios savaitės, ar ne, bet mes norime, kad jie žinotų: jei ir yra pasaulyje kokia nors šalis, galinti padėti užbaigti (konfliktą) derybomis, tai Kataras“, – iš Izraelio atskridęs į Dohą reporteriams sakė M. Rubio.
Anksčiau antradienį jis perspėjo, kad „Hamas“ turi tik kelias dienas priimti pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo, Izraeliui bombarduojant Gazos miestą.
„Izraeliečiai pradėjo ten operacijas. Tad galvojame, kad turime labai nedaug laiko, kai būtų galima susitarti. Nebeturime mėnesių; gal turime kelias dienas, galbūt – kelias savaites“, – sakė M. Rubio.
Praeitą savaitę Izraelis surengė mirtinų smūgių prieš „Hamas“ lyderius Katare, ir tai buvo pirmasis toks išpuolis šioje naftos turtingoje valstybėje.
Ši ataka, įvykdyta praėjus vos trims mėnesiams po to, kai Iranas surengė atsakomąjį smūgį JAV oro pajėgų bazei Katare, taip pat privertė rimtai suabejoti Kataro tarpininkaujamomis derybomis dėl paliaubų Gazos Ruože ir, rodos, Vašingtono patikinimais Persijos įlankos šalims dėl saugumo.
