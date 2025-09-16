Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Marco Rubio: Kataras yra vienintelė šalis, galinti tarpininkauti dėl Gazos Ruožo

2025-09-16 08:49 / šaltinis: BNS
2025-09-16 08:49

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį sakė, kad tik Kataras gali tarpininkauti dėl Gazos Ruožo, nors prieš savaitę Izraelis sudavė smūgį palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ lyderiams šioje Persijos įlankos regiono valstybėje.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį sakė, kad tik Kataras gali tarpininkauti dėl Gazos Ruožo, nors prieš savaitę Izraelis sudavė smūgį palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ lyderiams šioje Persijos įlankos regiono valstybėje.

REKLAMA
0

„Akivaizdu, kad jie turi nuspręsti, ar nori tai daryti po praėjusios savaitės, ar ne, bet mes norime, kad jie žinotų: jei ir yra pasaulyje kokia nors šalis, galinti padėti užbaigti (konfliktą) derybomis, tai Kataras“, – iš Izraelio atskridęs į Dohą reporteriams sakė M. Rubio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau antradienį jis perspėjo, kad „Hamas“ turi tik kelias dienas priimti pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo, Izraeliui bombarduojant Gazos miestą.

REKLAMA
REKLAMA

„Izraeliečiai pradėjo ten operacijas. Tad galvojame, kad turime labai nedaug laiko, kai būtų galima susitarti. Nebeturime mėnesių; gal turime kelias dienas, galbūt – kelias savaites“, – sakė M. Rubio.

REKLAMA

Praeitą savaitę Izraelis surengė mirtinų smūgių prieš „Hamas“ lyderius Katare, ir tai buvo pirmasis toks išpuolis šioje naftos turtingoje valstybėje.

Ši ataka, įvykdyta praėjus vos trims mėnesiams po to, kai Iranas surengė atsakomąjį smūgį JAV oro pajėgų bazei Katare, taip pat privertė rimtai suabejoti Kataro tarpininkaujamomis derybomis dėl paliaubų Gazos Ruože ir, rodos, Vašingtono patikinimais Persijos įlankos šalims dėl saugumo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų