Belgijos sostinėje dešimtys tūkstančių žmonių protestavo palaikydami palestiniečius Gazos Ruože

Policijos duomenimis, proteste dalyvavo apie 70 tūkst. žmonių, tačiau organizatoriai teigia, kad jų buvo apie 120 tūkstančių.
Daugelis demonstrantų vilkėjo raudonus drabužius ir nešėsi raudonas korteles, simbolizuojančias raginimus imtis griežtesnių priemonių prieš Izraelį, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai Gazoje.
„Kai kurie žmonės svajojo apie Berlyno sienos griūtį, – naujienų agentūrai AFP sakė 60-metis saugumo darbuotojas Ismetas Gumusboga. – Aš svajoju apie Palestinos valstybę palestiniečiams, kurioje jie galėtų gyventi kaip visi kiti žmonės.“
27-erių studentas Samuele Toppi atkreipė dėmesį į miesto, kaip tarptautinės politikos židinio, vaidmenį.
„Manau, labai, labai svarbu, kad visi studentai ir bet kokio amžiaus žmonės protestuotų šiame mieste“, – pareiškė studentas.
Belgų ir palestiniečių asociacijos ABP atstovas spaudai Gregory Mauze sakė: „Vykstančio genocido akivaizdoje priemonės, kurių buvo imtasi, dar nėra tinkamos.“
Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot penktadienį AFP nurodė, kad pasitikėjimas Europos Sąjungos (ES) užsienio politika žlunga, nes blokas nesiima jokių veiksmų dėl Izraelio karo Gazos Ruože.
Belgija žada vėliau šį mėnesį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažinti palestiniečių valstybingumą. Briuselis taip pat yra paskelbęs naujas sankcijas Izraeliui.
ES svarstė galimybę imtis priemonių prieš Izraelį, nustačiusi, kad jis savo veiksmais Gazos Ruože pažeidė bendradarbiavimo susitarimą.
Tačiau 27 šalių blokui sunkiai sekasi rasti bendrą sutarimą dėl to, kokių veiksmų imtis, nes jis šiuo klausimu yra susiskaldęs: esama ir tvirtų Izraelio šalininkų, ir remiančiųjų palestiniečius.
Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai 2023 metų spalio 7 dieną grupuotės „Hamas“ kovotojai užpuolė Izraelį ir nužudė 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Izraelio atsakomųjų smūgių metu Gazos Ruože žuvo mažiausiai 64 368 palestiniečiai, dauguma jų – civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.
JT šiuos skaičius laiko patikimais.
