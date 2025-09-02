Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Trigubo dublio ritmu žengęs belgas nepalaužė Izraelio rinktinės

2025-09-02 16:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 16:56

Europos čempionate svarbią pergalę pasiekė antrosios vietos grupėje siekiantis Izraelis (3/1), kuris 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) susitvarkė su belgais (1/3).

D.Avdija pelnė 22 taškus (FIBA Europe nuotr.)

0

Izraeliui, kuris užsitikrino vietą kitame etape, D grupėje dar lieka kova su slovėnais, o belgams – su lenkais.

Izraelio rinktinė išsiveržė į priekį ir po Nimrodo Levi‘aus tritaškio pirmavo 18:8. Nepaisant to, kad Joppe‘as Mennesas ir Siebe‘as Ledegenas buvo taiklūs (19:25), Izraelis išlaikė iniciatyvą savo rankose ir tritaškių dėka liko priekyje 45:27.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos situacija išliko panaši. Izraelis pirmavo užtikrintai (77:61), nors puikų mačą žaidęs Hansas Vanwijnas ir išlaikė belgų viltį gyvą – 68:77. Skirtumą dar mažino Ismaelis Bako (72:79), bet tritaškiu atsakė Yamas Madaras – 82:72. H.Vanwijnas siekė gelbėti savo rinktinę (76:82), nors Batas Timoras turėjo atsaką – 87:76.

Likus 16 sekundžių intriga buvo gyva (85:89), tačiau tašką dėjo Y.Madaras – 92:87.

H.Vanwijnas buvo per plauką nuo trigubo dublio, kurių Europos čempionatuose iki šiol buvo tik penki. Jo sąskaitoje – 14 taškų, 11 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai ir 30 naudingumo balų.

Belgija: Emmanuelis Lecomte‘as 15, Hansas Vanwijnas (11 atk. kam., 9 rez. perd.) ir Loicas Schwartzas – po 14, Siebe‘as Ledegenas 12, Ismaelis Bako 9 (8 atk. kam.).

Izraelis: Deni Avdija 22, Romanas Sorkinas 18, Tomeras Ginatas 13 (13 atk. kam., 27 n.b.), Khadeenas Carringtonas 11, Yamas Madaras 10 (7 rez. perd.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

