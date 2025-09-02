Trigubo dublio ritmu žengęs belgas nepalaužė Izraelio rinktinės

Izraeliui, kuris užsitikrino vietą kitame etape, D grupėje dar lieka kova su slovėnais, o belgams – su lenkais.
Izraelio rinktinė išsiveržė į priekį ir po Nimrodo Levi‘aus tritaškio pirmavo 18:8. Nepaisant to, kad Joppe‘as Mennesas ir Siebe‘as Ledegenas buvo taiklūs (19:25), Izraelis išlaikė iniciatyvą savo rankose ir tritaškių dėka liko priekyje 45:27.
Po pertraukos situacija išliko panaši. Izraelis pirmavo užtikrintai (77:61), nors puikų mačą žaidęs Hansas Vanwijnas ir išlaikė belgų viltį gyvą – 68:77. Skirtumą dar mažino Ismaelis Bako (72:79), bet tritaškiu atsakė Yamas Madaras – 82:72. H.Vanwijnas siekė gelbėti savo rinktinę (76:82), nors Batas Timoras turėjo atsaką – 87:76.
Likus 16 sekundžių intriga buvo gyva (85:89), tačiau tašką dėjo Y.Madaras – 92:87.
H.Vanwijnas buvo per plauką nuo trigubo dublio, kurių Europos čempionatuose iki šiol buvo tik penki. Jo sąskaitoje – 14 taškų, 11 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai ir 30 naudingumo balų.
Belgija: Emmanuelis Lecomte‘as 15, Hansas Vanwijnas (11 atk. kam., 9 rez. perd.) ir Loicas Schwartzas – po 14, Siebe‘as Ledegenas 12, Ismaelis Bako 9 (8 atk. kam.).
Izraelis: Deni Avdija 22, Romanas Sorkinas 18, Tomeras Ginatas 13 (13 atk. kam., 27 n.b.), Khadeenas Carringtonas 11, Yamas Madaras 10 (7 rez. perd.).
