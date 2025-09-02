Izraelis įsirašė pergalę prieš Belgiją

Nugalėtojams Deni Avdija surinko 22 taškus, Romanas Sorkinas įmetė 18.
Pralaimėjusiems po 14 taškų pelnė Hansas Vanwijnas ir Loicas Schwartzas.
Izraelis trumpai atsiliko tik mačo pradžioje, bet vėliau kontroliavo rungtynes ir trečiajame ketvirtyje buvo priekyje 21 taško persvara.
Paskutiniame ketvirtyje skirtumas mažėjo iki šešių taškų. Izraelis po to atsakė penkiais taškais be atsako, rezultatas tapo 89:78 ir pergalės nepaleido.
Izraelis paskutines grupės rungtynes penktadienį žais prieš Slovėniją, o Belgija susitiks su Lenkija.
Belgijos rinktinė: Hansas Vanwijnas (7/10 dvit., 10 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Loicas Schwartzas (4/7 trit., 4 kld.) po 14, Manu Lecomte 13 (4/9 dvit.), Jean-Marc Mwema ir Siebe Ledegenas (2/5 trit.) po 10, Ismaelas Bako 9 (4/8 dvit., 8 atk. kam.), Nielsas Vanas Denas Eynde 8, Joppe Mennesas 4, Andy Vanas Vlietas 3.
Izraelio rinktinė: Deni Avdija 22 (6/8 dvit., 2/7 trit., 4 rez. perd.), Romanas Sorkinas 18 (6/7 dvit., 4 atk. kam.), Tomeris Ginatas 13 (4/8 dvit., 13 atk. kam., 4 rez. perd.), Khadeenas Carringtonas 11 (1/5 dvit., 3/5 trit.), Yamas Madaras 8 (7 rez. perd.), Nimrodas Levi 6, Baras Timoras ir Guy Palatinas po 5, Itay Segevas 2.
