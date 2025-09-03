8-erių Eljotas įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą: pradėjo sportuoti būdamas vos 2,5 metų

Kartu su Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro imtynių klubu „Brolių viltys“ treniruojasi 8-metis Eljotas. Nors berniukas atrodo kaip tūkstančiai kitų berniukų, jis jau turi daugiau nei 200 medalių, yra pasaulio, JAV bei JAE imtynių čempionas savo amžiaus kategorijoje.
Eljotas užpernai įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą kaip daugiausią medalių per visą mūsų šalies istoriją iškovojęs 6-metis. Sportuoti berniukas pradėjo būdamas vos 2,5 metų.
„Džiudžitsu, imtynes, bėgimą, irklavimą ir sambo, graikų-romėnų“, – vardijo, ką moka ir lanko, pasaulio čempionas.
Eljoto treneris „Brolių vilčių“ klube imtynių moko vaikus ištisus metus. Dabar, netoli Klaipėdos vykstančioje sporto-poilsio stovykloje ruošia berniukus ir mergaites paplūdimio čempionatui.
Anot trenerio, Eljotas puikiai išmano 6 imtynių stilius, yra sportiškai užsispyręs ir siekia pergalės, negailėdamas jėgų bei laisvalaikio.
„Jis po 4 treniruotes į dieną daro ir visokių stilių. Atvažiuoja ir su „graikais“, „laisvūnais“ padirba, taip pat – pagal dziudo, MMA. Įsivaizduojate – tokiame amžiuje?!“, – tikino treneris Olegas Voitechovskij.
Eljotas sako, kad savo pavyzdžiu nori paskatinti kitus vaikus nesėdėti prie kompiuterių ar sukišus nosis į telefonus, o treniruotis ir sportuoti. Mat tuomet prieš akis atsiveria visas realus pasaulis – varžybos vyksta kiekviename žemyne.
Paklaustas, kokios yra įspūdingiausios varžybos, Eljotas atsako, kad tai – pasaulio čempionatas:
„Geros varžybos buvo, sunkiai.“
O tam treniruojasi Eljotas daug. Kaip minėjo treneris, 4 treniruotės per dieną. Viena trunka nuo valandos ir dviejų.
Jaunojo sportininko akiratyje ne tik kovinis, bet ir vandens sportas
Štai ir dabar, iš stovyklos šalia Klaipėdos berniukas tą pačią dieną jau sėdi baidarėje Šilutėje.
„Čia yra Šilutės baidarių-kanojų irklavimas. Mes užsiiminėjame jau daug metų, vyksta treniruotės. Daug kartų pasikeitė, buvo išugdyta ir pasaulinio lygio sportininkų“, – komentavo treneris Evaldas Bilevičius.
Pasak trenerio, baidarių ar kanojų irklavimas puikiai lavina koordinaciją ir pusiausvyrą, stiprina pečius, rankas. Tačiau, kai čia pradėjo treniruotis Eljotas, net patyręs treneris negalėjo patikėti tuo, ką išvydo. Berniukas taip gerai yra išvystęs pusiausvyrą, kad nei netyčia, nei specialiai niekaip su baidare neapsiversdavo.
„Eljotas kažkas tai tokio. Tokio dar nebuvo, kad reikėjo galvoti kelias dienas, kad jis pagaliau išvirstų, kad suprastų, kas tai yra sėdėjimas ant vandens, kad atsirastų didesnis savisaugos jausmas, nes nuo imtynių, nuo ankstesnių sportų pas jį jau taip gerai išvystyta. Dabar jau dirbame su technika, čia bus dar ir irkluotojas neblogas“, – tikino treneris.
Eljoto tėveliai, treneriai bei „TV3 žinios“ tiki – kai tik amžius leis, šilutiškis dalyvaus Olimpiadoje, kur Lietuvos vardą garsins stovėdamas ant aukščiausios nugalėtojų pakylos.
