Parodė, kur Suomijoje vyks „Eurobasket“ rungtynės: Kurtinaitis ir Jokubaitis – apie rinktinės tikslus

Apie tai, ką jau nuvykę į Suomiją ten randa lietuvių sirgaliai ir TV3 žinių komanda – plačiau reportaže.
„Sveiki atvykę į Tamperę – antrą pagal dydį Suomijos miestą. Miestą, kuris įprastai gyvena ledo rituliu, tačiau miestą, kuris artimiausioms 10 dienų taps vienu iš Europos krepšinio centrų. Būtent šiame mieste Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradės savo Europos krepšinio čempionato grupės etapo kovas. Per eilę metų tapo įprasta, kad čempionatai vyksta ten, kur įprastai karšta arba pakankamai šilta. Tačiau per eilę metų tai bene pirmas atvejis, kai ir Lietuvos sirgaliams, panašu, prireiks šiltesnės aprangos. Šiuo metu Tamperėje yra tik apie 13 laipsnių“, – šnekėjo TV3 žurnalistas Vilius Stalgaitis.
„Jausmas toks, kad lietuviškos žiemos pradžia, nes ir tamsu, ir nedaug žmonių, ir žvarbus vėjas. Klaida buvo, kad striukės neatsivežiau, reikės gal nusipirkti“, – tarė Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis.
Suomių susidomėjimas Europos krepšinio čempionatu
Nepaisant to, kad krepšinis Suomijoje populiarėja, tai vis dar yra sporto šaka, kuri populiarumu stipriai nusileidžia žiemos sporto šakoms, ir be abejo, ledo rituliui, dėl kurio Suomija tiesiog išprotėjusi. Štai ir vietoje, kur vyks krepšinio čempionato kovos, didžiausia atributikos parduotuvė yra ne su krepšinio, o būtent ledo ritulio suvenyrais. Štai ir Tamperės gatvėse „TV3 Žinių“ kalbinti vietiniai suomiai neslepia – krepšinio čempionatas jų šalyje didelio entuziazmo jiems nekelia.
„Ne, neplanuoju eiti. Galbūt krepšinis kiek populiaresnis čia nei tenisas, bet futbolas čia labiau populiarus, ir, aišku, ledo ritulys. Nejaučiu didelio susidomėjimo čempionatu.“
„Yra žmonių grupė, kurie galbūt ir patys žaidžia krepšinį, jie labai laukia čempionato, bet bendrai tariant, suomiams galbūt tai ir nėra svarbiausias dalykas pasaulyje.“
Visgi Suomija su savo šalies superžvaigžde Lauri Markkanenu priešakyje krepšinį bando prisijaukinti ir tam skiria daug dėmesio – mažiausiai 5 milijonus eurų kainavęs šio čempionato grupės etapo organizavimas yra vienas to pavyzdžių. Suomiai čempionatą rengia kartu su Latvija, Lenkija ir Kipru, bet būtent Lietuvos rinktinė Tamperėje žais moderniausioje čempionato arenoje.
„O atidaryta ši arena tik prieš 4 metus, čia dažnai vyksta įvairūs renginiai. Pavyzdžiui, po 2 metų čia vyks ir Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. Beje, įdomi sąsaja su Lietuva, kadangi prieš porą metų kontrolines rungtynes čia žaidė ir Lietuvos krepšinio rinktinė, ir tribūnos užsipildė aklinai – 13,5 tūkstančių žmonių. Beje, su lietuviais tas rungtynes suomiai sugebėjo laimėti“, – komentavo žurnalistas.
Kurtinaitis ir Jokubaitis – apie Lietuvos rinktinės tikslus čempionate
O čia „Nokia“ arenos lankus jau jaukinasi ir Lietuvos rinktinė. Mūsų šalies nacionalinė ekipa buvo viena ilgiausiai besiruošusių šio čempionato komandų – kone pusantro mėnesio. Iki pirmenybių starto laiko lieka mažiau nei para, Rimas Kurtinaitis neslepia – spaudimą jis jaučia.
„Visada yra atsakomybė. Aš ilgai galvojau ateidamas į rinktinę ir jei jau ryžausi, neatėjau praleisti laiko. Atsakomybė yra didelė“, – aiškino rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
Susikaupimą išlaikanti rinktinė rimtais pažadais nesižarsto.
„Viena, ką galiu garantuoti, kad mes kausimės. Jei dirbi 120 procentų, rezultatas ateina, duok Dieve, kad taip būtų“, – teigė R. Kurtinaitis.
Pirmas rinktinės varžovas čempionato starte – Didžiosios Britanijos rinktinė. Kad dėl futbolo išprotėjusiems britams, sporto mėgėjams, tikrai ne krepšinis galvoje, galima įsitikinti apsilankius šios rinktinės treniruotėje. Kai futbolo rinktinę seka šimtai žurnalistų, krepšinio komandos treniruotėje nėra nė vieno šios šalies žiniasklaidos atstovo.
Britai per savo istoriją Europos čempionatuose dar niekada nepateko bent į aštuntfinalį, o pergalių Europos čempionatuose nėra iškovojusi jau net 12 metų.
„Tikslas, kurį keliame žaidėjams, yra būti geriausia kada nors pasirodžiusia Didžiosios Britanijos rinktine. Jei norime tai pasiekti, turime išeiti iš grupės“, – tvirtino Didžiosios Britanijos rinktinės treneris Marc Steutel.
„Pirmos rungtynės – bet kas gali apžaisti bet ką. Nereikia žiūrėti, ar Didžioji Britanija, ar Vokietija, ar tie patys suomiai“, – teigė R. Jokubaitis.
Nepaisant krūvos žaidėjų netekčių, rinktinė šiame čempionate bandys nutraukti jau net 10 metų besitęsiantį medalių badą.
Pirmą mačą kelyje link šio tikslo R. Kurtinaičio auklėtiniai žais jau šiandien – tiesioginė transliacija nuo 13 val. 30 min. – per TV3.
