TV3 naujienos > Sportas

Pešičius įvardijo Serbijos rinktinės grupę kaip stipriausią Europos čempionate

2025-08-26 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 22:32

Jau trečiadienį startuoja visų lauktas Europos čempionatas. Pirmąją dieną rungtynės bus žaidžiamos Tamperėje ir Rygoje.

Svetislavas Pešičius | Scanpix nuotr.

Jau trečiadienį startuoja visų lauktas Europos čempionatas. Pirmąją dieną rungtynės bus žaidžiamos Tamperėje ir Rygoje.

Rytoj pirmenybės pradės ir Serbijos rinktinė, kuri pateko į A grupę kartu su latviais, portugalais, estais, turkais bei čekais.

Serbų strategas Svetislavas Pešičius yra įsitikinęs, kad tai – stipriausia grupė visame čempionate.

„Mes žaidžiame stipriausioje grupėje. Teks grumtis prieš šeimininkus, latvius, tad pagarbą turime parodyti. Mūsų grupėje yra dvi komandos, kurios kovos dėl medalių, įskaitant Turkiją.

Mes nesame patys geriausi pasaulyje kaip bandoma užlipinti etiketę prieš čempionatą. Mūsų lūkesčiai yra daug didesni nei galite pagalvoti, tačiau turime susitelkti į mūsų kasdienes užduotis“, – sakė S. Pešičius.

Pirmąsias čempionato rungtynes Serbijos rinktinė sužais su estais.

„Nežinau, ką kiti treneriai ar žaidėjai galvoja apie Europos čempionatą, tačiau mes gerbiame kiekvieną varžovą. Mes ruošiamės tam ir nėra svarbu, kas kitoje pusėje. Dirbame ties taktika, individualiai. Atstovaujame Serbiją ir visada susitelkiame tik į pačius save. Žinome, kad estai turės papildomos motyvacijos prieš mus, tad privalome pasiekti panašų motyvacijos lygį, jei norime kontroliuoti šias rungtynes“, – pridėjo Serbijos rinktinės treneris.

