TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Belgija ketina pripažinti Palestinos valstybingumą

2025-09-02 06:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 06:43

Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime‘as Prévot antradienį pareiškė, kad jo šalis pripažins Palestinos valstybingumą JT Generalinėje Asamblėjoje vėliau rugsėjo mėnesį, tačiau su tam tikromis sąlygomis.

Kaune surengtas palestiniečius palaikantis protestas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prévot antradienį pareiškė, kad jo šalis pripažins Palestinos valstybingumą JT Generalinėje Asamblėjoje vėliau rugsėjo mėnesį, tačiau su tam tikromis sąlygomis.

Belgija pripažins Palestiną per JT sesiją“, – sakė M. Prévot platformoje „X“, pridurdamas, kad taip pat bus imtasi griežtų veiksmų prieš Izraelio vyriausybę ir prieš bet kokį „Hamas“ rėmėjų antisemitizmą ar terorizmo šlovinimą“.

M. Prévot nurodė, kad šio sprendimo priežastys – „humanitarinė tragedija Palestinoje, ypač Gazos Ruože“, taip pat „Izraelio vykdomas smurtas pažeidžiant tarptautinę teisę“ ir šalies „nesugebėjimas užkirsti kelią genocido pavojui“.

„Tai nėra sankcijos Izraelio žmonėms, tai – noras užtikrinti, kad jų vyriausybė gerbtų tarptautinę ir humanitarinę teisę ir imtųsi veiksmų keičiant padėtį teritorijoje“, – tęsė užsienio reikalų ministras.

M. Prévot pabrėžė, kad Palestinos valstybingumo pripažinimo karališkuoju dekretu „administracinis įforminimas“ įvyks tik tada, kai bus paleistas paskutinis įkaitas ir „Hamas“ nebekontroliuos Palestinos.

Užsienio reikalų ministras sakė, kad nacionaliniu lygmeniu bus imtasi 12 priemonių, įskaitant draudimą importuoti produktus iš Izraelio gyvenviečių okupuotose palestiniečių teritorijose, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos.

Taip pat jis paminėjo, kad „du ekstremistiškai nusiteikę Izraelio ministrai, keli smurtaujantys kolonistai ir „Hamas“ lyderiai įtraukti į mūsų šalies nepageidaujamų asmenų sąrašą“.

Belgijos pareiškimas seka po panašaus kelių šalių, įskaitant Prancūziją ir Kanadą, pareiškimų. Jos pareiškė, kad pripažins Palestinos valstybingumą per JT Generalinę Asamblėją, vyksiančią Niujorke nuo rugsėjo 9 d. Šiam žingsniui griežtai priešinasi Izraelis ir svarbiausios jo rėmėjos – JAV.

