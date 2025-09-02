Belgija ketina pripažinti Palestinos valstybingumą

„Belgija pripažins Palestiną per JT sesiją“, – sakė M. Prévot platformoje „X“, pridurdamas, kad taip pat bus imtasi griežtų veiksmų prieš Izraelio vyriausybę ir prieš bet kokį „Hamas“ rėmėjų antisemitizmą ar terorizmo šlovinimą“.
M. Prévot nurodė, kad šio sprendimo priežastys – „humanitarinė tragedija Palestinoje, ypač Gazos Ruože“, taip pat „Izraelio vykdomas smurtas pažeidžiant tarptautinę teisę“ ir šalies „nesugebėjimas užkirsti kelią genocido pavojui“.
„Tai nėra sankcijos Izraelio žmonėms, tai – noras užtikrinti, kad jų vyriausybė gerbtų tarptautinę ir humanitarinę teisę ir imtųsi veiksmų keičiant padėtį teritorijoje“, – tęsė užsienio reikalų ministras.
M. Prévot pabrėžė, kad Palestinos valstybingumo pripažinimo karališkuoju dekretu „administracinis įforminimas“ įvyks tik tada, kai bus paleistas paskutinis įkaitas ir „Hamas“ nebekontroliuos Palestinos.
Užsienio reikalų ministras sakė, kad nacionaliniu lygmeniu bus imtasi 12 priemonių, įskaitant draudimą importuoti produktus iš Izraelio gyvenviečių okupuotose palestiniečių teritorijose, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos.
Taip pat jis paminėjo, kad „du ekstremistiškai nusiteikę Izraelio ministrai, keli smurtaujantys kolonistai ir „Hamas“ lyderiai įtraukti į mūsų šalies nepageidaujamų asmenų sąrašą“.
Belgijos pareiškimas seka po panašaus kelių šalių, įskaitant Prancūziją ir Kanadą, pareiškimų. Jos pareiškė, kad pripažins Palestinos valstybingumą per JT Generalinę Asamblėją, vyksiančią Niujorke nuo rugsėjo 9 d. Šiam žingsniui griežtai priešinasi Izraelis ir svarbiausios jo rėmėjos – JAV.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!