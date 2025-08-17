Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Bosniai užtikrintai nugalėjo Belgijos rinktinę

2025-08-17 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
J.Nurkičius pelnė 15 taškų (FIBA Europe nuotr.)

Kontrolinėse rungtynėse prieš Europos čempionatą Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė 73:60 (17:17, 27:15, 13:15, 16:13) nugalėjo Belgijos krepšininkus.

0

Nugalėtojams Ameras Alibegovičius pelnė 21 tašką, Jusufas Nurkičius įmetė 15, Aleksandras Lažičius surinko 9.

Pralaimėjusiems Hansas Vanwijnas pelnė 12 taškų, Jeanas-Marcas Mwema, Ismaelis Bako, Mamadou Guisse ir Nielsas Van Den Eynde’as – po 6.

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė verčiasi be Džanano Musos, kuris gali praleisti ir Europos čempionatą.

Europos čempionate belgai žais vienoje grupėje su Izraeliu, Lenkija, Slovėnija, Prancūzija ir Islandija, o bosnių laukia kovos su Graikijos, Ispanijos, Sakartvelo, Italijos bei Kipro komandomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

