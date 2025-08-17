Bosniai užtikrintai nugalėjo Belgijos rinktinę

Nugalėtojams Ameras Alibegovičius pelnė 21 tašką, Jusufas Nurkičius įmetė 15, Aleksandras Lažičius surinko 9.
Pralaimėjusiems Hansas Vanwijnas pelnė 12 taškų, Jeanas-Marcas Mwema, Ismaelis Bako, Mamadou Guisse ir Nielsas Van Den Eynde’as – po 6.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė verčiasi be Džanano Musos, kuris gali praleisti ir Europos čempionatą.
Europos čempionate belgai žais vienoje grupėje su Izraeliu, Lenkija, Slovėnija, Prancūzija ir Islandija, o bosnių laukia kovos su Graikijos, Ispanijos, Sakartvelo, Italijos bei Kipro komandomis.
