Popiežius Leonas paragino Izraelio prezidentą nutraukti ugnį Gazos Ruože

Po pokalbių su Katalikų Bažnyčios vadovu I. Herzogas susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu, teigiama pranešime.
Šventasis Sostas pakartojo, kad mano, jog dviejų valstybių sambūviu grindžiamas sprendimas, numatantis taikų nepriklausomos Palestinos valstybės sambūvį kartu su Izraeliu, yra vienintelis perspektyvus būdas išspręsti konfliktą, galintis užtikrinti Palestinos žmonių ateitį.
Tačiau Izraelio vyriausybė dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui nepritaria, teigdama, kad jis keltų grėsmę šalies egzistavimui.
Po susitikimo su popiežiumi I. Herzogas socialiniame tinkle padėkojo jam už „šiandien surengtą šiltą priėmimą Vatikane“.
„Izraelis visų pirma visais įmanomais būdais siekia sugrąžinti namo įkaitus, kuriuos žiaurioje nelaisvėje laiko „Hamas“, – platformoje „X“ rašė jis. – Izraelis trokšta sulaukti dienos, kai Artimųjų Rytų tautos – Abraomo vaikai – gyvens kartu taikoje, partnerystėje ir viltyje.“
„Popiežiaus įkvėpimas ir vadovavimas kovojant su neapykanta ir smurtu bei skatinant taiką visame pasaulyje yra labai vertinamas ir gyvybiškai svarbus. Tikiuosi glaudesnio mūsų bendradarbiavimo siekiant šviesesnės ateities, pilnos teisingumo ir užuojautos.“
Valdant Leono pirmtakui Pranciškui, Izraelio ir Vatikano santykiai pastebimai atvėso, mat amžinatilsį pontifikas ne kartą ragino paleisti įkaitus iš Gazos ruožo ir kelis kartus susitiko su jų šeimomis.
Be to, jis taip pat vis dažniau kritikuodavo ir Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože.
Per viešus pasirodymus Leonas ne kartą ragino nedelsiant nutraukti ugnį apsiaustoje pakrantės srityje. Jis taip pat ragino imtis dialogo ir taikytis, visų pirma primindamas klausytojams apie šiame regione kenčiančius vaikus.
