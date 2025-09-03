Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Valstybinė žiniasklaida: Izraelio pajėgos Sirijoje pagrobė septynis žmones

2025-09-03 16:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 16:26

 Trečiadienį į Siriją įsiveržusios Izraelio pajėgos pagrobė septynis žmones, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida. Izraelio kariuomenė teigė „sulaikiusi“ asmenis, „įtariamus teroristine veikla“. 

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX) 

0

Nuo tada, kai gruodį buvo nuverstas ilgai Siriją valdęs Basharas Al Assadas, Izraelis sudavė šimtus smūgių ir okupavo didelę dalį Jungtinių Tautų patruliuojamos demilitarizuotos zonos anksčiau Sirijos kontroliuotoje paliaubų linijos tarp dviejų valstybių, techniškai kariaujančių nuo 1948 m., pusėje. Izraelis taip pat pradėjo derybas su laikinąja valdžia Damaske. 

Valstybinė Sirijos naujienų agentūra SANA pranešė, kad Izraelio kariai „auštant įžengė į Džabata al Chašabo miestą“ pietinėje Kuneitros provincijoje, surengė reidus į namus ir „sulaikė septynis žmones“. 

Šias pajėgas sudarė maždaug 30 karių, atvažiavusių penkiomis transporto priemonėmis ir pasitraukusių po dviejų valandų po reidų. SANA taip pat pranešė, kad Izraelis apšaudė Kuneitrą. 

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP teigė, kad jos kariai „sulaikė kelis asmenis, įtariamus teroristine veikla prieš karius Džubatos rajone pietų Sirijoje“. Sulaikytieji buvo nuvežti į Izraelį tolesnei apklausai, pridūrė kariuomenė. 

Po B. Al Assado nuvertimo gruodžio mėnesį Izraelis ne kartą kirto sieną ir vykdė operacijas Sirijoje, įskaitant antskrydžius ir sausumos reidus. Praėjusį mėnesį SANA pranešė apie Izraelio oro antskrydį netoli Damasko po daugybės aviacijos suduotų smūgių. 

Izraelis nepatvirtino surengęs operaciją, tačiau gynybos ministras Izraelis Katzas sakė, kad šalies pajėgos veikia „visose kovos zonose“, siekdamos garantuoti saugumą.

