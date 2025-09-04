Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis grasina Jemeno hučiams biblijos prakeiksmais

2025-09-04 11:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 11:28

Izraelio gynybos ministras ketvirtadienį pagrasino, kad Jemeno hučių sukilėliams, kurie ėmė intensyviau raketomis pulti Izraelį, teks patirti visus 10 biblijos prakeiksmų.

Israelis Katzas BNS Foto

Izraelio gynybos ministras ketvirtadienį pagrasino, kad Jemeno hučių sukilėliams, kurie ėmė intensyviau raketomis pulti Izraelį, teks patirti visus 10 biblijos prakeiksmų.

0

„Hučiai vėl leidžia raketas į Izraelį. Tamsos prakeiksmas, pirmagimio prakeiksmas – iš mūsų jų sulauksite visos dešimties“, – platformoje „X“ rašė Israelis Katzas.

Jis turėjo omenyje 10 nelaimių, kurias, kaip rašoma Egzodo knygoje, hebrajų Dievas atsiuntė Egiptui, kad įtikintų faraoną išlaisvinti pavergtus izraelitus.

Anksčiau ketvirtadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad, praėjus dienai po to, kai buvo perimtos dvi hučių raketos, iš Jemeno buvo paleista dar viena raketa, kuri nukrito už Izraelio teritorijos ribų.

Hučių kariuomenės atstovas spaudai Yahya Saree sakė, kad sukilėliai paleido balistinę raketą į Tel Avivo Ben Guriono oro uostą.

Po to, kai praėjusią savaitę per Izraelio oro antskrydžius žuvo jų ministras pirmininkas ir 11 kitų aukšto rango pareigūnų, Irano remiami hučiai pažadėjo intensyviau vykdyti išpuolius prieš Izraelį.

Po to, kai 2023 m. spalį prasidėjo karas Gazos Ruože, hučiai ne kartą surengė dronų ir raketų atakas prieš Izraelį, sakydami, kad taip remia palestiniečius.

Izraelis savo ruožtu sukilėliams sudavė ne vieną atsakomąjį smūgį, taikydamasis į Jemeno uostus, elektrines ir tarptautinį oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.

