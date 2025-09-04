Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelio prezidentas susitiko su popiežiumi Leonu XIV

2025-09-04 16:00 / šaltinis: BNS
2025-09-04 16:00

Žydų valstybei vykdant puolimus Gazos Ruože, o Vatikanui skatinant nedelsiant siekti paliaubų ir susigrąžinti islamistų grupuotės „Hamas“ laikomus įkaitus, popiežius Leonas XIV ketvirtadienį susitiko su Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)

Žydų valstybei vykdant puolimus Gazos Ruože, o Vatikanui skatinant nedelsiant siekti paliaubų ir susigrąžinti islamistų grupuotės „Hamas“ laikomus įkaitus, popiežius Leonas XIV ketvirtadienį susitiko su Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu.

REKLAMA
0

I. Herzogo automobilių kolona atvyko į Apaštališkuosius rūmus, kur prezidentas buvo palydėtas freskomis išpuoštais koridoriais, saugomais Šveicarų gvardijos rikiuočių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidento biuras prieš susitikimą teigė, jog kalbos turėtų suktis aplink įkaitų paleidimą, pasaulinę kovą prieš antisemitizmą ir krikščionių bendruomenių Artimuosiuose Rytuose apsaugą.

REKLAMA
REKLAMA

Biuro pranešime nurodoma, jog vizitas įvyko popiežiaus kvietimu. Vatikano atstovas Matteo Bruni tai paneigė ir leido suprasti, jog susitikimą inicijavo I. Herzogas.

REKLAMA

„Šventasis Sostas paprastai tenkina valstybių ir vyriausybių vadovų prašymus surengti audienciją pas popiežių, tačiau nekviečia jų į audienciją“, – sakoma antradienį paskelbtame M. Bruni pareiškime.

I. Herzogo postas yra daugiausia ceremoninis. Buvęs Darbo partijos lyderis, dirbdamas prezidento poste, ragina siekti vienybės ir kompromisų.

Karą Gazos Ruože sukėlė precedento neturintis palestiniečių grupuotės „Hamas“ puolimas prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių. Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš jų 47 tebėra laikomi Gazos Ruože, o apie 20, manoma, yra gyvi.

REKLAMA
REKLAMA

Vatikanas šio konflikto metu stengėsi laikytis diplomatinio neutralumo tradicijos – Šventasis Sostas ragino paleisti įkaitus, tačiau tuo pat metu smerkė Izraelio atakas prieš Gazos Ruožo civilius.

Vis dėlto, popiežius Pranciškus ėmėsi daugiau veiksmų – jis pavadino Izraelio atakas Gazoje nemoraliomis bei neproporcingomis. Jis ragino imtis tyrimų ir nuspręsti, ar išpuoliai neprilygsta genocidui. Izraelis tokį kaltinimą atmetė ir tvirtina, jog laikomasi priemonių išvengti civilių žūčių bei taikomasi tik į kovotojus. Dėl civilių žūčių žydų valstybė kaltina „Hamas“, nes šie veikia itin tankiai apgyvendintose vietovėse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis istorijoje amerikietis popiežius Leonas, perėmęs sostą gegužę, po Pranciškaus mirties, laikosi savo pirmtako pozicijų. Jis ragino paleisti įkaitus, tačiau reikalavo, kad Izraelis nustotų taikyti „kolektyvinę bausmę“ palestiniečiams bei nutrauktų jų stūmimą iš Gazos.

Praeitą savaitę 69 metų pontifikas ragino siekti tvarių paliaubų, saugios prieigos humanitarinei pagalbai bei paisyti humanitarinės teisės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)
Budrys dėkoja Vatikano atstovui už popiežiaus paramą Ukrainai: Šventojo Sosto balsas svarbus (5)
Leonas XIV (nuotr. Elta)
Popiežius Leonas XIV susitiko su LGBTIQ katalikų gynėju, žada tęsti Pranciškaus įtraukumo politiką (1)
Bažnytinės žvakutės (nuotr. 123rf.com)
Artėja visiems Lietuvos tikintiesiems svarbios dienos: pasižymėkite kalendoriuje (4)
Bažnyčia, kalendorius, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
Lietuvos tikintiesiems – itin svarbi žinia: pasižymėkite šias datas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų