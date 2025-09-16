Izraeliui pradėjus intensyviau pulti, Gazos miestas tapo „pavojinga mūšių zona“

„Gazos miestas laikomas pavojinga mūšių zona, todėl esantiems šiame rajone gresia pavojus“, – platformoje „X“ arabų kalba rašė kariuomenės atstovas spaudai Avichay‘jus Adraee.
Netrukus po to Izraelio žiniasklaida pranešė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu per teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjama jo korupcijos byla, pareiškė, kad Izraelis „pradėjo intensyvią operaciją Gazos mieste“.
Naktį didmiestį beveik be pertraukos Izraelio karo lėktuvai ir apšaudė artilerija, pranešė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.
Palestiniečių žiniasklaida pranešė, kad vėliau į miestą, kuriame, kaip manoma, liko šimtai tūkstančių žmonių, įvažiavo tankai. Izraelio kariuomenė šios informacijos nepatvirtino.
Izraelio saugumo kabinetas Gazos miesto perėmimui pritarė rugpjūčio mėnesį. Kariuomenė paragino visus maždaug 1 mln. miesto gyventojų persikelti į vadinamąsias humanitarines zonas, esančias toliau į pietus blokados sąlygomis egzistuojančiame pakrantės ruože.
JAV naujienų svetainė „Axios“ cituodama Izraelio pareigūnų žodžius pranešė, kad intensyvesnės operacijos reiškia, jog didžiausiame Gazos Ruožo mieste pradedamas žadėtasis antžeminis puolimas, tačiau Izraelio kariuomenė to nepatvirtino.
