Izraelio kariuomenės pareigūnas: vyksta pagrindinė operacija Gazos mieste

„Praėjusią naktį prasidėjo pagrindinis judėjimas į Gazos miestą (...). Mes manome, kad Gazos mieste yra tūkstančiai „Hamas“ teroristų“, – sakė pareigūnas.
Jis pridūrė, kad, kariuomenės vertinimu, miesto teritorijoje veikia „2–3 tūkst. „Hamas“ kovotojų.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) anksčiau antradienį sakė, kad Gaza dega, ir įspėjo, kad jo šalis nenurims, liudininkams pranešus apie didelio masto smūgius Gazos Ruože.
