TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenės pareigūnas: vyksta pagrindinė operacija Gazos mieste

2025-09-16 11:54 / šaltinis: BNS
2025-09-16 11:54

Izraelio kariuomenė naktį pradėjo, jos teigimu, pagrindinį operacijos Gazoje etapą, o vienas pareigūnas antradienį pranešė, kad didžiausiame teritorijos mieste yra tūkstančiai islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojų.

Izraelio kariai Gazos Ruože

Izraelio kariai Gazos Ruože

„Praėjusią naktį prasidėjo pagrindinis judėjimas į Gazos miestą (...). Mes manome, kad Gazos mieste yra tūkstančiai „Hamas“ teroristų“, – sakė pareigūnas.

Jis pridūrė, kad, kariuomenės vertinimu, miesto teritorijoje veikia „2–3 tūkst. „Hamas“ kovotojų.

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) anksčiau antradienį sakė, kad Gaza dega, ir įspėjo, kad jo šalis nenurims, liudininkams pranešus apie didelio masto smūgius Gazos Ruože.

