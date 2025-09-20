Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Per Izraelio smūgius Gazos mieste žuvo mažiausiai 14 žmonių

2025-09-20 15:46 / šaltinis: BNS
2025-09-20 15:46

Izraelio smūgiai naktį Gazos mieste nusinešė mažiausiai 14 žmonių gyvybių, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai, Izraeliui intensyvinant puolimą ir raginant palestiniečius išvykti.

Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)

Izraelio smūgiai naktį Gazos mieste nusinešė mažiausiai 14 žmonių gyvybių, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai, Izraeliui intensyvinant puolimą ir raginant palestiniečius išvykti.

REKLAMA
0

Per pastaruosius 23 mėnesius dėl Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 65 tūkst. žmonių, buvo sunaikinti didžiuliai teritorijos plotai, apie 90 proc. gyventojų buvo priversti palikti savo namus ir kilo katastrofiška humanitarinė krizė, o ekspertai teigia, kad Gazos mieste siaučia badas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rami Mhanna, al Šifos ligoninės, į kurią buvo atvežti kai kurie žuvusiųjų kūnai, generalinis direktorius, sakė, kad tarp aukų yra šeši žmonės iš tos pačios šeimos, į kurių namus buvo pataikyta anksti šeštadienio rytą.

Jis sakė, kad jie – ligoninės direktoriaus giminaičiai.

Palestiniečių Raudonasis pusmėnulis pranešė, kad per kitą smūgį netoli vienos aikštės žuvo dar penki žmonės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų