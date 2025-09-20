Per Izraelio smūgius Gazos mieste žuvo mažiausiai 14 žmonių

Per pastaruosius 23 mėnesius dėl Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 65 tūkst. žmonių, buvo sunaikinti didžiuliai teritorijos plotai, apie 90 proc. gyventojų buvo priversti palikti savo namus ir kilo katastrofiška humanitarinė krizė, o ekspertai teigia, kad Gazos mieste siaučia badas.
Rami Mhanna, al Šifos ligoninės, į kurią buvo atvežti kai kurie žuvusiųjų kūnai, generalinis direktorius, sakė, kad tarp aukų yra šeši žmonės iš tos pačios šeimos, į kurių namus buvo pataikyta anksti šeštadienio rytą.
Jis sakė, kad jie – ligoninės direktoriaus giminaičiai.
Palestiniečių Raudonasis pusmėnulis pranešė, kad per kitą smūgį netoli vienos aikštės žuvo dar penki žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!