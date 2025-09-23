Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Indonezijos prezidentas pasiūlė 20 tūkst. karių Gazos Ruožo pokario taikos misijai

2025-09-23 20:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 20:29

Indonezijos vadovas antradienį pasisiūlė į Gazos Ruožą nusiųsti mažiausiai 20 000 karių taikos palaikymo pajėgoms, siekiant apsaugoti bet kokį būsimą taikos susitarimą.

Izraelio smūgiai Gazos Ruože: žuvo 29 žmonės (nuotr. SCANPIX)

Indonezijos vadovas antradienį pasisiūlė į Gazos Ruožą nusiųsti mažiausiai 20 000 karių taikos palaikymo pajėgoms, siekiant apsaugoti bet kokį būsimą taikos susitarimą.

0

Kreipdamasis į JT Generalinę Asamblėją prezidentas Prabowo Subianto sakė, kad daugiausiai gyventojų turinti musulmoniška pasaulio valstybė nori tokios taikos, kuri parodytų, kad „jėga negali būti visada teisi“.

„Mes tikime Jungtinėmis Tautomis. Ir toliau tarnausime ten, kur taikai reikia apsaugos – ne tik žodžiais, bet ir batais ant žemės“, – sakė jis.

„Jei ir kai JT Saugumo Taryba ir ši didžioji Asamblėja nuspręs, Indonezija yra pasirengusi pasiųsti 20 tūkst. ar net daugiau mūsų sūnų ir dukterų, kad padėtų užtikrinti taiką Gazoje“, – sakė jis.

Jis pridūrė, kad Indonezija pasirengusi siųsti taikdarius ir kitur, įskaitant Ukrainą, Sudaną ar Libiją.

JAV ir arabų valstybės jau mėnesius kalba, tačiau be konkrečių rezultatų, apie pokario planą Gazoje, kurią dvejus metus niokojo Izraelio atakos, atsakant į „Hamas“ išpuolį.

Izraelis ne kartą reikalavo sunaikinti „Hamas“. Naujausiu savo puolimu jis siekia užimti didžiausią urbanistinį centrą – Gazos miestą, tačiau ankstesniuose pasiūlymuose buvo raginimas užsienio jėgoms perimti teritorijos saugumą.

Prancūzija ir Saudo Arabija rezoliucijoje, kurią priėmė didžioji Generalinės Asamblėjos narių dauguma, kaip dalį paliaubų paragino organizuoti laikiną tarptautinę misiją Gazos Ruožui stabilizuoti.

