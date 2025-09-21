Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė: iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies paleisti du sviediniai

2025-09-21 10:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 10:59

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į Izraelį buvo paleisti du sviediniai.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į Izraelį buvo paleisti du sviediniai.

0

Vienas jų buvo numuštas, o kitas nukrito Pietų Izraelyje.

„Po to, kai prieš kurį laiką Lachišo ir Ašdodo vietovėse pasigirdo sirenos, iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies buvo paleisti du sviediniai“, – pranešė kariuomenė.

Ji pridūrė, kad vieną orlaivį numušė oro pajėgos, o antrasis nukrito atviroje vietovėje. Apie aukas nepranešama.

