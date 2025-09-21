Izraelio kariuomenė: iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies paleisti du sviediniai

Vienas jų buvo numuštas, o kitas nukrito Pietų Izraelyje.
„Po to, kai prieš kurį laiką Lachišo ir Ašdodo vietovėse pasigirdo sirenos, iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies buvo paleisti du sviediniai“, – pranešė kariuomenė.
Ji pridūrė, kad vieną orlaivį numušė oro pajėgos, o antrasis nukrito atviroje vietovėje. Apie aukas nepranešama.
