  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelis sako neleisiantis į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei su pagalba nutraukti blokados

2025-09-22 19:37 / šaltinis: BNS
2025-09-22 19:37

Izraelis pirmadienį pažadėjo neleisti į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei su humanitarine pagalba nutraukti palestiniečių teritorijos blokados. 

Flotilė

Izraelis pirmadienį pažadėjo neleisti į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei su humanitarine pagalba nutraukti palestiniečių teritorijos blokados. 

1

Izraelis neleis laivams įplaukti į aktyvios kovos zoną ir pažeisti teisėtos jūrų blokados“, – pareiškime sakė Užsienio reikalų ministerija, kaltindama palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ dėl flotilės organizavimo savo tikslams pasiekti. 

Ministerija pranešė, kad laivams bus leista švartuotis Aškelone, iš kur į Gazos Ruožą bus galima pristatyti pagalbą.

„Jei flotilės dalyviai nuoširdžiai nori pristatyti humanitarinę pagalbą, o ne tarnauti „Hamas“, Izraelis ragina laivus prisišvartuoti Aškelono prieplaukoje ir ten iškrauti pagalbą, iš kur ji bus nedelsiant ir koordinuotai perkelta į Gazos Ruožą“, – nurodė ministerija.

„Global Sumud Flotilla“, kurioje taip pat yra žinomų palestiniečių šalininkų, įskaitant švedų klimato aktyvistę Gretą Thunberg (Gretą Tunberg), anksčiau šį mėnesį iš Tuniso išplaukė į Gazos Ruožą. 

Jos tikslas – nutraukti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą ir – laivais pristatyti pagalbą į palestiniečių teritoriją. 

Flotilė prieš išvykimą pranešė, kad ją puolė dronas. 

Izraelis birželį ir liepą blokavo du aktyvistų bandymus pristatyti pagalbą laivais į Gazos Ruožą.

